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LIVE فيديو - بث مباشر: قرعة دور 16 دوري أبطال أوروبا 2020.. مشاهدة قرعة دوري الابطال HD

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 12:28 م
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بوابة الفجر
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تقدم بوابتي الفجر والفجر الرياضي مشاهدة قرعة دوري ابطال اوروبا دور الـ16 تابع بالفيديو مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات حفل قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2019-2020، والتي ستقام في مدينة نيون بسويسرابث مباشر قرعة دوري ابطال اوروبا.

مشاهدة قرعة دوري ابطال اوروبا دور الـ16 من المقرر إجراء قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2019-20 يوم الإثنين القادم 16 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 19 ربيع الآخر 1441 هجريًا، وستقام في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بلدية نيون السويسرية، التي تقع على ضفاف بحيرة جنيف، بث مباشر قرعة دوري ابطال اوروبا.

مشاهدة قرعة دوري ابطال اوروبا دور الـ16 ستتواجد العديد من الفرق الكبيرة في ثمن نهائي دوري الأبطال، فقد تأهل ليفربول حامل اللقب ومانشستر سيتي وتوتنهام وتشيلسي من إنجلترا، وبايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند من ألمانيا، ويوفنتوس ونابولي من إيطاليا، وبرشلونة وريال مدريد وفالنسيا من إسبانيا، بث مباشر قرعة دوري ابطال اوروبا.

مشاهدة قرعة دوري ابطال اوروبا دور الـ16 مشاهدة قرعة دوري ابطال اوروبا دور الـ16 لا يمكن أن يواجه فريقان من نفس المجموعة بعضها البعض، كذلك لا يمكن أن يتقابل فريقان من نفس الرابطة الوطنية بعضها البعض، وهو ما يعني أننا لن نشاهد ليفربول على سبيل المثال في مواجهة نابولي مرةً أخرى، ولن نكون على موعد مع مباراة كبيرة من نفس الدوري على غرار الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد بث مباشر قرعة دوري ابطال اوروبا.
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