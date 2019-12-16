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وزير القوى العاملة يكرم الملحق العمالي الجديد بالأردن

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 12:35 م
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اللقاء
اللقاء
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كرَّم محمد سعفان، وزير القوى العاملة، محمد فوزي، الملحق العمالي بالأردن، قبل قيامه بمهام وظيفته، تقديرًا له على ما بذله من جهد خلال فترة عمله، مديرا لمكتب الوزير.

الوزير أشاد بما بذله "فوزي" من جهود حثيثة خلال فترة عمله، وإقباله على العمل بكل حب وتفان وإخلاص، وتحمله كافة ضغوط العمل، واعتباره نموذجًا يحتذى به، مؤكدًا أنه سيكون المسئول الأول عن حقوق العمال المصريين بالأردن.

وأكد الوزير أهمية العمل في منظومة واحدة كفريق عمل واحد يسعى لتحقيق أهداف الوزارة في تحقيق رسالتها تجاه عمال مصر بالحفاظ على كافة حقوقهم.

ووجه "سعفان" رسالة لجميع موظفي القوى العاملة، مفادها: "أخلصوا في أداء أعمالكم بكل تفانٍ واجتهاد".
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