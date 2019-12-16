محافظ القاهرة: حان وقت المحاسبة والتقييم واستبعاد المقصرين





المحافظ وجه المسؤلين باتباع سياسة الباب المفتوح لمكاتبهم وعدم إغلاقها امام طلبات المواطنين واستغاثتهم، والسعي لعقد لقاءات دورية وتخصيص يوم محدد أسبوعيا للقاء الجماهير، وتلقي الطلبات والشكاوى وبحثها وحلها، والتواجد بالشارع من خلال المرور اليومي لحل المشكلات على أرض الواقع ومتابعة المشروعات وتوفير الخدمات كذلك التواصل الإيجابي مع مقترحات وطلبات واستفسارات نواب البرلمان في نطاق دوائرهم والتعاون معهم بما يحقق الصالح العام للمواطن القاهري.



وتابع خلال لقاء المحافظ الدوري، نوابه الأربعة ورؤساء الأحياء ومديري المديريات، أن تحقيق رضاء المواطنين وسكان الحي وتقديم أفضل مستوى للخدمات لهم هي المهمة الأساسية، والهدف الرئيسي من تواجدهم واعتلاء مناصبهم، محذرا بأنه حان وقت المحاسبة والتقييم واستبعاد أي مسئول مقصر في أداء مهام عمله.



وجدد المحافظ تعليماته لرؤساء الأحياء، بضرورة مواصلة تنفيذ قرارات إزالة العقارات المخالفة بأقصى سرعة ممكنة وبكل حزم وقوة وعدم انتظار الدراسات الامنية خاصة فى المهد قبل بيعها للمواطنين واستفادة المخالف من مخالفته، مؤكداَ أنه لا تهاون في إزالة الأبنية المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها لتنفيذ القانون على الجميع وترسيخ هيبة الدولة.



وطالب محافظ القاهرة، الجهات التفيذية بتفعيل قانون التصالح وتقنين بعض المخالفات البنائية رقم 17 لسنة 2019 خلال المدة المسموح بها فقط طبقاَ للقانون والتي قاربت على الانتهاء، خاصة بعد انتهاء لجان التثمين المركزية بالمحافظة وتحديد سعر المتر بكافة المناطق ولا يتبقى سوى استقبال طلبات المواطنين الراغبين في التقنين وخضوعها للجان الفنية للبت فيها، مع التشديد جنبا إلى جنب، على أهمية اليقظة والحذر لرصد وتعقب كل من تسول له نفسه مخالفة القانون والاستيلاء على أراضي الدولة أو البناء عشوائياَ بدون ترخيص وعدم استغلال قانون التصالح للتمادى فى عمل مخالفات جديدة او رفع ادوار مخالفة لمبانى قديمة حفاظاَ على المواطنين وأرواحهم فى المقام الأول.



كما وجه المحافظ، بضرورة مواصلة تفعيل مبادرة "حياة كريمة" وتوسيع نطاقها لتشمل كافة حالات وشرائح المواطنين الأكثر احتياجا، مع التأكيد على أهمية التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال في هذا الصدد ودورهم الملموس في مساندة الأجهزة التنفيذية لدعم وتمويل جميع المبادرات ومشاريع التطوير وتوفير الخدمات بما يحقق صالح المواطن.



وكلف المحافظ نوابه بالمناطق الأربعة برفع معدل نسية الإنجاز في الخطة الاستثمارية ومتابعة تنفيذها بأحياء كل منطقة، وخاصة أعمال تطوير الشوارع والميادين ورفع كفاءة الإنارة والتشجير، وأن يتم ذلك بالتنسيق مع أعمال حفر وتجديد شبكات المرافق من مياه وصرف صحي وكهرباء وغاز، حتى يشعر المواطن بحجم مظاهر التغيير على أرض الواقع.



شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء والمديريات الخدمية والمسئولين التنفيذيين كافة بالمحافظة، على ضرورة تفعيل التواصل مع المواطنين والاستجابة الكاملة لشكواهم، وبحث حلولها الجذرية وتذليل كافة العقبات والمشكلات لديهم.