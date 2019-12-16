"الوكالة الأمريكية للتنمية": قدمنا لمصر 30 مليار دولار لدعم خدمات الصحة والتعليم





وقعت مصر وأمريكا، اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2019، المرحلة الثانية من اتفاقية مبادرة تنمية شمال سيناء بقيمة 6 مليون دولار ليصل اجمالى الاتفاقية إلى 56 مليون دولار، وقام بالتوقيع كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وشيرى كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، بحضور السفير جوناثان كوهين، سفير أمريكا لدى القاهرة.





ويهدف المشروع إلى حفر آبار مياه فى قرية الروضة بشمال سيناء، وانشاء محطات تحليه المياه، وعمل مزرعة سمكية واستخدام المياه الناتجة من المزرعة فى الزراعة، ودعم خدمات النقل فى جميع انحاء المحافظة، وذلك فى اطار جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لتوفير منح من خلال الشركاء فى التنمية لتحسين حياة المواطنين فى سيناء، ضمن المرحلة الثانية من برنامج تنمية سيناء.





وقالت شيري كارلين، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر : "تأتى هذه الاتفاقية وفق اولويات مصر فى تنمية شمال سيناء وعلى مدار ما يقرب من أربعة عقود اقام الشعب الامريكى شراكات مع الشعب المصرى، ووفر برنامج الوكالة الامريكية للتنمية الدولية فى مصر نحو 30 مليار دولار، لدعم وتطوير خدمات الصحة والتعليم وتوفير فرص عمل للمصريين".





وأضافت :إنه خلال الأعوام الماضية تعرفنا بشكل أفضل علي احتياجات المواطنين في شمال سيناء، حيث حصلوا علي منح أمريكية لتمويل الدراسة الجامعية، ودعم ريادة الأعمال، وتحسين جودة المرافق والخدمات.











