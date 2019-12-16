أحمد عز يطير إلى الرياض لعرض مسرحيته "علاء الدين"

يستعد النجم أحمد عز، للسفر إلى المملكة العربية السعودية لعرض مسرحيته "علاء الدين"، في الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض من 23 إلى 26 ديسمبر يوم الجمعة المقبل.





مسرحية "علاء الدين"، من بطولة أحمد عز وتارة عماد ومحمد ثروت وسامي مغاوري وهشام إسماعيل ومحمد جمعة وإسلام إبراهيم ومن إخراج مجدي الهواري، والمسرحية من تأليف ورشة كتابية تضم حسن المهدي، محمد جلال، محمد طلعت، أحمد شيكو وضياء محمد.





