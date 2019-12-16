« يلا شوت DRAW» مشاهدة قرعة دوري الابطال بث مباشر KORA LIVE يلا كورة uefa champions league رابط beIN SPORT اونلاين PLU

بث مباشر قرعة دوري ابطال اوروبا دور الـ16 مشاهدة قرعة دوري ابطال اوروبا دور الـ16 تقام مراسم قرعة دور الـ 32 بمسابقة الدوري الاوروبي "اليوروباليج"، في الثانية من ظهر اليوم، الاثنين، فى مقر الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" بمدينة "نيون" السويسرية، وستكون مذاعة على قناة "بي إن سبورت" الإخبارية.





مشاهدة قرعة دوري ابطال اوروبا دور الـ16 وتشهد قرعة دور الـ 32 بمسابقة الدوري الاوروبي "اليوروباليج"، تواجد 32 فريقا منهم 12 ناديا احتلوا المركز الأول فى دور المجموعات و12 وصيفا بالإضافة إلى 8 أندية احتلت المركز الثالث فى مجموعات دوري أبطال أوروبا "تشامبيونزليج"، بث مباشر قرعة دوري ابطال اوروبا دور الـ16





مشاهدة قرعة دوري ابطال اوروبا دور الـ16 تضم قائمة الأندية المشاركة فى قرعة دور الـ32 للدوري الأوروبي كلا من: إشبيلية الإسباني، أبويل نيقوسيا القبرصي، مالمو السويدي، كوبنهاجن الدنماركي، بازل السويسري، خيتافي الإسباني، لاسك لينز النمساوي، سبورتينج لشبونة البرتغالي، سيلتك الاسكتلندي، كلوج الروماني، مشاهدة قرعة دوري ابطال اوروبا دور الـ16 بث مباشر قرعة دوري ابطال اوروبا دور الـ16







