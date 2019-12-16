Advertisements
Advertisements
Advertisements

« يلا شوت DRAW» مشاهدة قرعة دوري الابطال بث مباشر KORA LIVE يلا كورة uefa champions league رابط beIN SPORT اونلاين PLU

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 12:25 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
بث مباشر قرعة دوري ابطال اوروبا دور الـ16 مشاهدة قرعة دوري ابطال اوروبا دور الـ16 تقام مراسم قرعة دور الـ 32 بمسابقة الدوري الاوروبي "اليوروباليج"، في الثانية من ظهر اليوم، الاثنين، فى مقر الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" بمدينة "نيون" السويسرية، وستكون مذاعة على قناة "بي إن سبورت" الإخبارية.

مشاهدة قرعة دوري ابطال اوروبا دور الـ16 وتشهد قرعة دور الـ 32 بمسابقة الدوري الاوروبي "اليوروباليج"، تواجد 32 فريقا منهم 12 ناديا احتلوا المركز الأول فى دور المجموعات و12 وصيفا بالإضافة إلى 8 أندية احتلت المركز الثالث فى مجموعات دوري أبطال أوروبا "تشامبيونزليج"، بث مباشر قرعة دوري ابطال اوروبا دور الـ16

مشاهدة قرعة دوري ابطال اوروبا دور الـ16 تضم قائمة الأندية المشاركة فى قرعة دور الـ32 للدوري الأوروبي كلا من: إشبيلية الإسباني، أبويل نيقوسيا القبرصي، مالمو السويدي، كوبنهاجن الدنماركي، بازل السويسري، خيتافي الإسباني، لاسك لينز النمساوي، سبورتينج لشبونة البرتغالي، سيلتك الاسكتلندي، كلوج الروماني، مشاهدة قرعة دوري ابطال اوروبا دور الـ16 بث مباشر قرعة دوري ابطال اوروبا دور الـ16


مشاهدة قرعة دوري ابطال اوروبا دور الـ16 بالإضافة إلى كلا من "أرسنال الإنجليزي، آينتراخت فرانكفورت الألماني، بورتو البرتغالي، رينجرز الاسكتلندي، إسبانيول الإسباني ، لودوجوريتس البلغاري، جينت البلجيكي، فولفسبورج الألماني، باشاك شهير التركي، روما الإيطالي، سبورتينغ براجا البرتغالي، وولفرهامبتون الإنجليزي، مانشستر يونايتد الإنجليزي، آلكمار الهولندي، كلوب بروج البلجيكي، أوليمبياكوس اليوناني، شاختار دونيتسك الأوكراني، باير ليفركوزن الألماني، سالزبورج النمساوي، الانتر الإيطالي، بنفيكا البرتغالي، أياكس أمستردام الهولندي"، مشاهدة قرعة دوري ابطال اوروبا دور الـ16 بث مباشر قرعة دوري ابطال اوروبا دور الـ16
Advertisements

الكلمات المفتاحية

يلا كوره مشاهدة قرعة دوري الابطال مانشستر يونايتد الان بث مباشر ليفربول الفجر بث مباشر ليفربول بث مباشر قرعة دوري الابطال بث مباشر الدوري uefa champions league draw last 16 live

أخبار تهمك

مرتضى يفجر مفاجأة جديدة في قضية كهربا والأهلي

منذ أقل من ساعة

مرتضى منصور يصدر قرارًا عاجلاً ضد الأهلي وكهربا

منذ حوالي 12 ساعة

مشاهدة قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16 uefa champions league draw بث مباشر قرعة دوري أبطال أوربا الان

منذ ساعة و 26 دقيقة

نجم الأهلي السابق يطالب نجم الزمالك بتحليل DNA

منذ يوم

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

منذ يوم

عاجل | "شبح الشتاء".. الأرصاد الجوية تعلن كواليس جديدة بشأن حالة الطقس.. بشرى سارة ومفاجآت (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 14 ساعة

بيان هام من الأرصاد بشأن طقس الاثنين

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الأحد.. الخطيب على بعد خطوات من صفقة القرن ونجم القلعة الحمراء في طريقه للزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

السيسي ومنتدى الشباب.. جولة في صحف اليوم الإثنين

منذ حوالي 4 ساعات

بيضرب المواطنين.. مفاجأة في واقعة التنمر على عامل نظافة بالغربية

منذ ساعتين و 23 دقيقة

خبر سار.. وعد جديد من السيسي إلى المصريين

منذ ساعة و 26 دقيقة

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

الآن

عاجل.. صالح جمعة يحذف اسم الأهلي من انستجرام تمهيدا للعب للزمالك

منذ يوم

أصعب قرعة لليفربول في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 26 دقيقة

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الزمالك رابط NOW

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. ريال مدريد وأتلتيكو يحددان قرعة دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

موعد قرعة دور الـ 32 للدوري الأوروبي.. النني وكوكا يترقبان

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم بث مباشر | مشاهدة قرعة دوري أبطال أوروبا بث مباشر عبر قناة beIN SPORTS News

رابط beIN SPORT مشاهدة قرعة دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا بث مباشر LIVERPOOL تابع لايف قرعة ريال مدريد وبرشلون

يلا شوت youtube مشاهدة قرعة دوري ابطال اوروبا بث مباشر ( ريال مدريد - برشلونة - ليفربول - مان سيتي) رابط بي ان سبورت الا

موعد قرعة دوري ابطال اوروبا 2020 دور المجموعات .. فريق "مو صلاح" يصطدم بغريمه الإيطالي في مجموعة نارية

الأن.. نتائج قرعة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" (لحظة بلحظة)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:10 م

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

خبر سار.. وعد جديد من السيسي إلى المصريين

11:34 ص

السيسي ومنتدى الشباب.. جولة في صحف اليوم الإثنين

08:38 ص

مرتضى يفجر مفاجأة جديدة في قضية كهربا والأهلي

12:12 م

مشاهدة قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16 uefa champions league draw بث مباشر قرعة دوري أبطال أوربا الان

11:34 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status