جوائز 100 ألف.. تفاصيل مسابقة جامعة عين شمس للابتكار

أعلن ماجد غنيمة مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال iHub بجامعة عين شمس، عن تفاصيل مسابقة "عين شمس تبتكر" تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة.





حيث تشترط المسابقة أن يكون المتقدم من طلاب جامعة عين شمس أو أحد خريجيها، ومن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أو خارجها، وأن تكون فكرة المشروع المُقدّمة، قادرة على حل مشكلةٍ قائمةٍ بالفعل، كما يمكن الاشتراك بالمسابقة بفكرة متطورة تصل إلى مرحلة التسويق، ويمكن التقدم للمسابقة بشكل فردي أو بشكل جماعي.





وأشار ماجد غنيمة أن التقدم للمسابقة يكون من خلال رابط الاشتراك فى المسابقة: http:ihub.asu.edu.egasuinnovates.





حيث سيتم التواصل مع المشترك وتحديد جدول للمقابلة، مع الأخذ في الاعتبار مواعيد الامتحانات، مضيفًا أنه سيتم إجراء مقابلات مع مجموعة الاقتصاديين، ورواد الأعمال، والمشتغلين بالصناعة، مع المقبولين.





وسيتم إجراء تدريب مكثف خلال الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام boot camp حول مختلف الموضوعات: منها التفكير والبيع والتسويق، مما يُمكّن المتقدمين من التفكير بصورة أكثر إيجابية؛ حيث يمكن أن يحدث دمج للأفكار.





كما سيكون هناك لقاء آخر خلال الأسبوع الأخير من شهر فبراير؛ لعمل تصفية أخيرة للأفكار والمشاريع المُقدّمَة، وإرشاد المتقدمين وتوجيهم، مشيرًا أنه سيتم الإعلان عن الفائزين، يوم ١٧ أبريل بمجموع جوائز ١٠٠ ألف جنيه نقدًا.



