شباب الأهلي ينهي الدور الأول بدون هزيمة

أنهى فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 1999 الدور الأول من مسابقة دوري الجمهورية للشباب وهو متربع على صدارة ترتيب البطولة، برصيد 41 نقطة، واستطاع أن يخرج من كل مبارياته دون أية هزيمة.



وفاز شباب الأهلي بالأمس خارج ملعبه على حرس الحدود 2 – 1، ضمن الجولة 17 والأخيرة من الدور الأول، وفي المقابل تعادل الإسماعيلي مع بيراميدز 1 – 1، ليتسع الفارق بينه وبين المتصدر إلى 5 نقاط، حيث وصل رصيد الأهلي إلى 41 نقطة في الصدارة، بعد فوزه في 12 مباراة وتعادله في 5 مباريات، مسجلاً 41 هدفاً مقابل 14 هدفاً في شباكه، وجاء خلفه الإسماعيلي ثانياً برصيد 36 نقطة، ثم إنبي وطلائع الجيش والزمالك في المراكز من الثالث وحتى الخامس على الترتيب برصيد 31 نقطة لكل منهم، ولكن بفارق الأهداف.



وجاءت نتائج الأهلي في الدور الأول كالتالي: التعادل مع سموحة ١ – ١، والفوز على الزمالك ٣ – صفر، وعلى الاتحاد السكندري ٢ – ١، وعلى الجونة ١ – صفر، وعلى الإنتاج الحربي ٣ – ١، والتعادل مع إف سي مصر ١ – ١، ثم الفوز على طنطا ٥ – ١، وعلى المصري ٧ – ٣، وعلى دجلة ٣ – ٢، وعلى أسوان ٤ – صفر، وتعادل مع الإسماعيلي ٢ – ٢، و على مصر المقاصة ٣ – صفر، والتعادل مع المقاولون العرب سلبياً، والفوز على بيراميدز ٢ – صفر، والتعادل مع طلائع الجيش سلبياً، والفوز على إنبي ٢ – ١، وعلى حرس الحدود 2 – 1.



ومن المقرر أن يلتقي فريق شباب الأهلي مع سموحة الأحد المقبل بالإسكندرية في الجولة 18 والأولى من الدور الثاني للموسم.



ويضم الجهاز الفني لفريق مواليد ٩٩ بالأهلي عمرو أنور مديراً فنياً، وياسر رجب مدرباً عاماً، وأحمد عبد الظاهر مدرباً مساعداً، وإيهاب خميس مدرباً لحراس المرمى، وأحمد عيد مديراً إدارياً، وأحمد أبو عبلة طبيبا، ومحمد حسن مخططا للأحمال والتأهيل والقياسات، ومحمد السيد إخصائيا للتدليك.



