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"قصاد عيوني" لـ أحمد جمال على محطات الراديو

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 12:16 م
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قصاد عيوني
قصاد عيوني
أحمد رمضان متولي
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طرحت شركة "مزيكا" للنجم أحمد جمال أغنيته الجديدة "قصاد عيونى" على محطة راديو9090 FM  وراديو إينرجى FM وردايو ميجا FM .

 

الأغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان مدين وتوزيع وميكس أحمد عبد السلام.

 

وهى إحدى أغنيات ألبوم أحمد جمال الجديد الذى سيصدر قريبا.

 

ومن ناحية أخرى تقترب أغنية "قصاد عيونى" من تحقيق المليون والنصف مليون مشاهدة على اليوتيوب وذلك بعد طرحها منذ أسبوع.

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