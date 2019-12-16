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"جنايات نجع حمادي" تعاقب "الابن العاق" بالسجن 7 سنوات

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 12:19 م
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بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عثمان سيد محمدين، وعضوية المستشارين أحمد إسماعيل عبدالعزيز، ومحمود شوقي موافي، وأمانة سر كرم الطاهر، ويوسف الشيخ، وأسامة الأمير، عامل بالسجن 7 سنوات، لقتله والدته والشروع في قتل شقيقته بسبب خلافات عائلية بمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

وتعود أحداث القضية إلى 18 يناير 2017، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بدشنا، بلاغًا بمقتل عسكرية عبدالقادر عيسى، ربة منزل، وإصابة نجلتها سماح محمد أحمد، بقرية أبو دياب شرق بمركز دشنا.

وكشفت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة، نجل المجني عليها ويدعى محمود، 35 عامًا، عامل، تعدى على والدته وشقيقته بـ " كريك"، مما أسفر عن مصرع والدته وإصابة شقيقته، بسبب خلافات عائلية.

وتم إحالة القضية التي حملت رقم 4635 لسنة 2017 جنايات دشنا، والمقيدة برقم 1345 لسنة 2017 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات التي عاقبت المتهم بالسجن 7 سنوات.
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