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بشرى سارة لراغبي التدريب على صيانة وتركيب الدش

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 12:18 م
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الشباب والرياضة
الشباب والرياضة
أسماء قورة
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دعت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، بالتعاون مع أكاديمية "نقوش"، الشباب الراغبين في الحصول على فرص تدريبية فنية في مجال صيانة وتركيب الدش بالقاهرة الكبرى، حيث تقدم الوزارة تدريب مجانيًا بمركز شباب حلمية الزيتون.

ولمن يرغب في التقدم الحضور إلى مقر وزارة الشباب والرياضة، بالإدارة العامة للمشروعات وتدريب الشباب بالدور السابع بدءً من الأربعاء الموافق 18 ديسمبر الجاري من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثالثة مساءً.

ويشترط في المتقدم أن يكون من محافظات القاهرة الكبرى، ويحمل مؤهل متوسط أو عالي، كما يشترك أن يكون السن من 22 حتى 45 عام وأن يلتزم بمدة التدريب كاملة.
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