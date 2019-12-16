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محافظ بورسعيد يستقبل سفير دولة بنما بالقاهرة

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 12:16 م
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بوابة الفجر
محمد عزام
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استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، صباح اليوم الاثنين، السفير إليخاندرو ميندوزا سفير دولة بنما بالقاهرة، في إطار توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين.

وعبر اللواء عادل الغضبان عن سعادته بزيارة سفير دولة بنما لمدينة بورسعيد، والتي تشهد فترة مليئة بالإنجازات والتنمية في تاريخها، مؤكدا على أن هذه الزيارة تدعم روابط الصلة بين دولة مصر وبنما.

وتناول اللقاء الحديث حول عدد من الملفات الخاصة بتدعيم العلاقات بين البلدين، وكذلك الحديث حول التنمية الصناعية والاستثمارية التي حدثت ببورسعيد مؤخرا، وقيام مشروعات صناعية تدخل لأول مرة أرض المحافظة، إلى جانب منطقة شرق بورسعيد والتي كانت لها حظ كبير من مشروعات التنمية، الأمر الذي ساهم في توفير بيئة خصبة لمزيد من فرص الاستثمار وإقامة مختلف المشروعات العملاقة بمحافظة بورسعيد، كما تم عرض فيلم تسجيلي عن إنجازات ومشروعات المحافظة خلال الفترة الحالية.

ومن جانبه، أعرب سفير دولة بنما، عن بالغ تقديره وسعادته لحسن الاستقبال، مؤكدا امتنانه لزيارة هذه المدينة التاريخية الجميلة، لافتا إلى أن هناك علاقات طيبة تجمع بين بلاده ومصر، وأن دولته حريصه على تقوية روابط الصلة مع دولة مصر.

وأشاد، بما شهدته الدولة المصرية من إنجازات ومشروعات عملاقة فى إطار تحقيق التنمية الشاملة، والتي كان لمحافظة بورسعيد نصيب كبير من هذه التنمية، التي جعلتها في مصاف المدن.
محافظ بورسعيد يستقبل سفير دولة بنما بالقاهرة
محافظ بورسعيد يستقبل سفير دولة بنما بالقاهرة
محافظ بورسعيد يستقبل سفير دولة بنما بالقاهرة
محافظ بورسعيد يستقبل سفير دولة بنما بالقاهرة
محافظ بورسعيد يستقبل سفير دولة بنما بالقاهرة
محافظ بورسعيد يستقبل سفير دولة بنما بالقاهرة
محافظ بورسعيد يستقبل سفير دولة بنما بالقاهرة
محافظ بورسعيد يستقبل سفير دولة بنما بالقاهرة
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