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رابط "يلا شوت" مشاهدة قرعة دوري ابطال اوروبا بث مباشر قرعة الابطال كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة uefa champions draw

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 11:55 ص
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بوابة الفجر
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مشاهدة قرعة دوري ابطال اوروبا دور الـ16 في تمام الواحدة ظهر اليوم الاثنين، تقام قرعة منافسات دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بلدية نيون السويسرية، مشاهدة قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16، uefa champions league draw . 

مشاهدة قرعة دوري ابطال اوروبا uefa champions league draw دور الـ18 أندية حسمت صدارة مجموعاتها وهي (باريس سان جيرمان الفرنسي- بايرن ميونخ الألماني- مانشستر سيتي الإنجليزي- يوفنتوس الايطالي- ليفربول الإنجليزي- برشلونة الإسباني- لايبزيج الألماني- فالنسيا الإسباني)، مشاهدة قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16.

uefa champions league draw مشاهدة قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16 أما أصحاب الوصافة هم (ريال مدريد الإسباني- توتنهام الإنجليزي- أتالانتا الإيطالي- أتليتكو مدريد الإسباني- نابولي الإيطالي- بوروسيا دورتموند الألماني- ليون الفرنسي- تشيلسي الإنجليزي)، مشاهدة قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16.

مشاهدة قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16 ينتظر ليفربول حامل لقب البطولة الموسم الماضي 5 مواجهات محتملة أمام أصحاب الوصافة وهم : (ريال مدريد الإسباني- أتلانتا الايطالي- أتليتكو مدريد الإسباني - بوروسيا دورتموند الألماني- ليون الفرنسي).

مشاهدة قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16 تقام مباريات الذهاب على ملاعب أندية الوصافة أحد أيام 18، 19/ 25، 26 فبراير، فيما ستقام مباراة الإياب على ملاعب أندية التصنيف الأول أحد أيام 10، 11/ 17، 18 من شهر مارس المقبل، مشاهدة قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16، uefa champions league draw. 
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