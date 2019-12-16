كورة أونلاين bein sport nes مشاهدة قرعة دوري أبطال أوروبا بث مباشر بي إن سبورت الاخبارية قرعة دوري أبطال أوروبا نقل

تعرف على موعد قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة وكيف يمكن متابعتها؟ وما هي مواعيد مباريات دور 16في دوري الأبطال؟





تختتم مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2019-20 في ديسمبر الجاري، وقد حجز عددًا من الفرق بالفعل مكانها في مرحلة خروج المغلوب لدوري الأبطال.





لقد رأينا عدد من المباريات المثيرة والنتائج المذهلة بالفعل حتى الآن، وكانت معظم الأندية الـ 32 المشاركة في الدور الأمل تتمتع بفرصة التقدم.





أصبحت الأمور أكثر وضوحاً في أواخر نوفمبر الماضي، لكن هوية الـ16 فريقًا المشاركين في الجولة الأولى من مرحلة خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا ستحدد قبل أعياد رأس السنة.





سنستمتع بتواجد العديد من الفرق الكبيرة في ثمن نهائي دوري الأبطال، فقد تأهل ليفربول حامل اللقب ومانشستر سيتي وتوتنهام وتشيلسي من إنجلترا، وبايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند من ألمانيا، ويوفنتوس ونابولي من إيطاليا، وبرشلونة وريال مدريد وفالنسيا من إسبانيا.





ينطلق الحفل في تمام الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت جرينيتش، 13:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت السعودية.

قبل أي شيء، يجب أن نذكركم بنظام القرعة.

تقسيم الفرق المتأهلة لدور لـ16 من دوري أبطال أوروبا إلى وعائين، الأول للمتصدري المجموعات الثمانية، والثاني لأصحاب المركز الثاني في كل مجموعة.

لا يمكن أن يواجه فريقان من نفس المجموعة بعضهما البعض في دور الـ16.

لا يمكن أن يتقابل فريقان من نفس البلد في دور الـ16، هذا يحدث فقط بدءًا من دور ال8.

حامل لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي “يورجن كلوب” وصل مع بعثة ليفربول للعاصمة القطرية “الدوحة” يوم أمس الأحد للاستعداد للمشاركة في كأس العالم للأندية 2019، حيث سيواجه مونتيري المكسيكي يوم الثلاثاء في مباراة نصف النهائي.









انضم إليهم بعد الجولة الخامسة كلٌ من ريال مدريد ومانشستر سيتي وبرشلونة ولايبزيج وتوتنهام، ولحق بهم البقية مع انقضاء الجولة السادسة.





المجموعة المتصدر الوصيف

الأولى باريس سان جيرمان ريال مدريد

الثانية بايرن ميونخ توتنهام

الثالثة مانشستر سيتي أتالانتا

الرابعة يوفنتوس أتلتيكو مدريد

الخامسة ليفربول نابولي

السادسة برشلونة بوروسيا دورتموند

السابعة لايبزيج ليون

الثامنة فالنسيا تشيلسي

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ما هو موعد قرعة دور 16 في دوري أبطال أوروبا؟

من المقرر إجراء قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2019-20 يوم الإثنين القادم 16 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 19 ربيع الآخر 1441 هجريًا، وستقام في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بلدية نيون السويسرية، التي تقع على ضفاف بحيرة جنيف.





سيكون موعدها بعد أسبوع تقريبًا من لعب مباريات الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري الأبطال، وستبدأ في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت مكة المكرمة.









الحدث الموعد المكان

قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا 2019-20 الإثنين 16 ديسمبر 2019،

19 ربيع الآخر 1441،

13:00 مصر، 14:00 السعودية مدينة نيون، سويسرا

طريقة إجراء قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

سيتم تقسيم الفرق المتأهلة لدور 16 دوري أبطال أوروبا إلى قسمين، وستوضع أسماء الفرق في كرات تقسم على وعائين، الأول للمتصدرين والثاني للوصفاء.





لا يمكن يواجه فريقان من نفس المجموعة بعضها البعض، كذلك لا يمكن أن يتقابل فريقان من نفس الرابطة الوطنية بعضها البعض، وهو ما يعني أننا لن نشاهد ليفربول على سبيل المثال في مواجهة نابولي مرةً أخرى، ولن نكون على موعد مع مباراة كبيرة من نفس الدوري على غرار الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد.





ما هي القنوات الناقلة لقرعة دور 16 في دوري أبطال أوروبا؟ وكيف يمكنني متابعتها؟