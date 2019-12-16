Advertisements
Advertisements
Advertisements

بث مباشر| مشاهدة قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16 موسم 2020/2019

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 11:54 ص
Advertisements
مشاهدة قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16 موسم
مشاهدة قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16 موسم
الفجر الرياضي
Advertisements
تُسحب ظهر اليوم الاثنين 16-12-2019 قرعة دور ال16 لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2020/2019، جنبًا إلى جنب قرعة دور ال32 من بطولة الدوري الأوروبي، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية في حضور مندوبي جميع الأندية.

وحدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم موعد انطلاق قرعة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في تمام الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت جرينيتش، 13:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت السعودية.

وقام يويفا بجدولة مباريات ذهاب وإياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لتقام في نهاية شهر فبراير، من أجل منح المنتخبات الأوروبية فرصة الاستعداد لبطولة يورو 2020 المقرر لها في 12 دولة احتفالاً بالذكرى ال90 لتأسيس الاتحاد الأوروبي..

أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث المباشر النصي “لحظة بلحظة” والذي يرصد لكم أحداث قرعة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.
 يصحبكم في هذا البث “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع ميركاتو داي.
ينطلق الحفل في تمام الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت جرينيتش، 13:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت السعودية.
 قبل أي شيء، يجب أن نذكركم بنظام القرعة.
تقسيم الفرق المتأهلة لدور لـ16 من دوري أبطال أوروبا إلى وعائين، الأول للمتصدري المجموعات الثمانية، والثاني لأصحاب المركز الثاني في كل مجموعة.
 لا يمكن أن يواجه فريقان من نفس المجموعة بعضهما البعض في دور الـ16.
لا يمكن أن يتقابل فريقان من نفس البلد في دور الـ16، هذا يحدث فقط بدءًا من دور ال8.
حامل لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي “يورجن كلوب” وصل مع بعثة ليفربول للعاصمة القطرية “الدوحة” يوم أمس الأحد للاستعداد للمشاركة في كأس العالم للأندية 2019، حيث سيواجه مونتيري المكسيكي يوم الثلاثاء في مباراة نصف النهائي.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موعد قرعة دوري الابطال مشاهدة قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16 موسم لبط بعثة ليفربول ابطال أوربا 2020

أخبار تهمك

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

الآن

أصعب قرعة لليفربول في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و نصف

السيسي ومنتدى الشباب.. جولة في صحف اليوم الإثنين

منذ حوالي 4 ساعات

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

منذ يوم

أخبار الأهلي اليوم الأحد.. الخطيب على بعد خطوات من صفقة القرن ونجم القلعة الحمراء في طريقه للزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

أقوى احتمالات قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم

منذ ساعة

مرتضى منصور يصدر قرارًا عاجلاً ضد الأهلي وكهربا

منذ حوالي 11 ساعة

بيضرب المواطنين.. مفاجأة في واقعة التنمر على عامل نظافة بالغربية

منذ ساعة و نصف

خبر سار.. وعد جديد من السيسي إلى المصريين

منذ 34 دقيقة

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الزمالك رابط NOW

منذ حوالي 15 ساعة

نجم الأهلي السابق يطالب نجم الزمالك بتحليل DNA

منذ يوم

عاجل.. ريال مدريد وأتلتيكو يحددان قرعة دوري أبطال أوروبا

منذ 43 دقيقة

عاجل.. صالح جمعة يحذف اسم الأهلي من انستجرام تمهيدا للعب للزمالك

منذ يوم

بيان هام من الأرصاد بشأن طقس الاثنين

منذ حوالي 5 ساعات

عبد الحفيظ يكشف موقف المعارين في يناير

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل | "شبح الشتاء".. الأرصاد الجوية تعلن كواليس جديدة بشأن حالة الطقس.. بشرى سارة ومفاجآت (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

التاريخ ينحاز لبايرن ميونيخ في مواجهاته أمام بنفيكا البرتغالي

تابعونا.. لحظة بلحظة متابعة قرعة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي live

kora on line بث مباشر | شاهد نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا دور ال16 موسم 2020/2019

مشاهدة قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16 uefa champions league draw بث مباشر قرعة دوري أبطال أوربا الان

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:34 ص

خبر سار.. وعد جديد من السيسي إلى المصريين

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

01:10 م

السيسي ومنتدى الشباب.. جولة في صحف اليوم الإثنين

08:38 ص

عاجل.. ريال مدريد وأتلتيكو يحددان قرعة دوري أبطال أوروبا

11:25 ص

بيضرب المواطنين.. مفاجأة في واقعة التنمر على عامل نظافة بالغربية

10:36 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status