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الأرصاد الجوية: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة اليوم

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 11:51 ص
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درجات الحرارة اليوم
درجات الحرارة اليوم
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قالت هيئة الأرصاد الجوية إن هناك ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة اليوم، بمعدل 3 درجات لتصل العظمى بالقاهرة لـ 20 درجة، وتصل الصغرى لـ12 درجة، ويسود البلاد طقس مستقر ودافئ نهارا وبارد ليلا.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة اليوم تكون حول معدلها الطبيعي في مثل هذا التوقيت من العام، مع هدوء في حركة الرياح، وانحصار فرص سقوط الأمطار على السواحل السمالية وشمال سيناء.

وعن تعرض البلاد لظواهر طبيعية، أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن البلاد لا تتعرض لأي ظواهر سوى الشبورة الكثيفة في النهار الباكر، وعلى السائقين توخي الحذر والقيادة بهدوء على الطرق السريعة.

وبالنسبة لحالة الرياح والموج في البحرين المتوسط والأحمر، فتكون الأولى معتدلة والثانية تتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على المتوسط شمالية شرقية، وعلى الأحمر شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم 

القاهرة 12 20

شبين الكوم 11 20

طنطا 11 20

دمنهور 11 21

الإسكندرية 12 22

بلطيم 11 21

مطروح 11 21

السلوم 12 20

سيوة 11 22

بورسعيد 12 20

دمياط 12 21

الزقازيق 12 20

الاسماعيلية 13 20

السويس 13 20

العريش 10 21

رفح 10 20

رأس سدر 16 20

نخل 04 18

نويبع 13 20

طابا 10 20

كاترين 04 10

الطور 11 20

شرم الشيخ 15 21

الغردقة 14 22

مرسى علم 15 22

الفيوم 10 20

بنى سويف 10 20

المنيا 10 21

أسيوط 09 21

سوهاج 10 21

قنا 11 22

الأقصر 10 22

أسوان 12 22

أبوسمبل 11 21

الوادى الجديد 05 22

شلاتين 17 25

ابو رماد 17 25

حلايب 19 23

رأس حدربة 20 23
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