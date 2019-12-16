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"السيسي" عن الذكاء الاصطناعي: "للطاقة البشرية وقدراتها حدود أمام إرادة الله"

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 11:55 ص
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الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
رقية جمال
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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك قفزات متصارعة وهائلة في التقدم، وإذا لم ننتبه لها سيزداد تخلفنا، وسيصبح المتقدمين متقدمين دائمًا والمتأخرين متأخرين دائمًا، معقبًا: "بحكم نشأتي أعلم أن يد القدر لها إجراءات لا يمكن التنبؤ بها، وللطاقة البشرية وقدراتها حدود أمام إرادة الله سبحانه وتعالى".

وأوضح "السيسي"، خلال كلمته على هامش جلسة "الذكاء الاصطناعي والبشر من المتحكم" ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، اليوم الاثنين، أن الطفرة التي شهدتها وسائل الاتصال الحديثة منذ 15 عاما لها تأثير إيجابي على الدول المتقدمة.

ويناقش المنتدى هذا العام قضايا مختلفة منها الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن السينما، وقد أقيمت النسخة الثانية من المنتدى خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، وشارك نحو 5000 شاب من 161 دولة.

واستعدت وزارة الداخلية لتأمين ضيوف منتدى شباب العالم، حيث انتشرت كمائن الشرطة الثابتة بمدينة شرم الشيخ، وفي المطار لتأمين الأجواء للمنتدى، وحتى يشعر الحضور بالأمن، فضلا عن انتشار كمائن متحركة على الطرق، مع ازدياد حملات تفتيش السيارات، وانتشار الكلاب البوليسية، وكاميرات المراقبة.
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