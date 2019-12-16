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وزير الخارجية يلتقي المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 11:53 ص
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صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
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التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، وذلك على هامش انعقاد فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري استهل اللقاء بالإعراب عن التقدير لاهتمام المدير التنفيذي للبرنامج بالمشاركة في النسخة الحالية من منتدى شباب العالم، مؤكداً تقدير مصر للدور النشط الذي يلعبه برنامج الغذاء العالمي في المجالين الإنساني والتنموي في مصر، وكذلك في المنطقة.

وأوضح حافظ أن الوزير شكري أبرز للمسئول الأممي الأولوية التي يحظى بها ملف الأمن الغذائي بمختلف جوانبه لدى الدولة المصرية، انطلاقاً من رؤية مصر 2030، مؤكداً على ضرورة دعم صغار المزارعين، وبناء قدراتهم وتوفير البيئة اللازمة لخلق سبل العيش الكريم لرفع مستوى المعيشة للمجتمعات الريفية، مع إيلاء اهتمام خاص بالمرأة والطفل، وهي المجالات التي ترى مصر أهمية تركيز أنشطة البرنامج عليها. 

كما أشار شكري إلى الدور الإيجابي الذي يلعبه البرنامج في دعم القدرة المصرية على مراعاة احتياجات اللاجئين والنازحين.

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