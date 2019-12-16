سرقة المعلومات المصرفية والشخصية لعشرات الآلاف من الموظفين في فيسبوك





تعرضت المعلومات المصرفية الشخصية لعشرات الآلاف من الموظفين في شركة "فيسبوك - Facebook" في الولايات المتحدة للخطر الشهر الماضي، بعد قيام أحد اللصوص بسرقة العديد من محركات الأقراص الصلبة للشركات من سيارة موظف.





تتضمن محركات الأقراص التي كانت غير مشفرة، بيانات كشوف المرتبات لحوالي 29000 موظف أمريكي، مثل أسماء الموظفين وأرقام الحسابات المصرفية وأربعة أرقام من أرقام التأمين الاجتماعي للموظفين، وذلك وفقًا لبريد إلكتروني قامت شركة فيسبوك - Facebook بمشاركته مع الموظفين صباح الجمعة الماضي.





كما احتوت محركات الأقراص أيضًا معلومات التعويض، بما في ذلك الرواتب ومبالغ المكافآت وبعض تفاصيل الأسهم.



