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رئيس جامعة السويس: نسعى لتحقيق التحول الرقمي وفق خطة ممنجهة

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 11:52 ص
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بوابة الفجر
أبوبكر عبد المعز
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صرح دكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، بأن جامعة تسعى للوصول إلى تحقيق التحول الرقمي داخل الجامعة من خلال رقمنة العديد من الخدمات التي تقدمها الجامعة لطلابها في مختلف المجالات وفق خطة ممنهجة.

جاء ذلك عقب مشاركه الدكتور سيد الشرقاوي في جلسة التمييز الحكومي المؤسسي والتحول الرقمي أحد جلسات اليوم بالمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ.

كما أوضح الشرقاوي أنه قد لمس في حضوره للنسخة الثالثة من فعاليات المنتدى مدى الاهتمام المتواصل من قبل القيادة السياسية بقضايا الشباب المصري والحرص الدائم على بناء جسور تواصل بين شباب مصر وشباب العالم من مختلف الجنسيات والثقافات الأمر الذي يرفع من شأن مستوى الفكر لدى الشباب بالانفتاح على الثقافات والآراء المتباينة.

وجدير بالذكر أن وتستمر فعاليات المنتدي خلال الفترة من 14 الي 17 ديسمبر الجاري، ومن المقرر مناقشة العديد من الموضوعات الهامة مثل: الذكاء الاصطناعي، تمكين المرأة، الامن الغذائي، ريادة الاعمال والتحول من مرحلة الفكر للانتاج في سوق العمل، البيئة والمناخ.
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