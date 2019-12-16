رندا عبدالسلام تنتهي من تصوير 50% من مشاهدها في "اطمني" (صور)

وقالت رندا، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني": "أقدم خلال العمل شخصية (نجوى) وهي سيدة شريرة تعمل في النصب على رجال الأعمال، وتتلقى جزاء صعب في النهاية".





وأضافت: "سعيدة أن بالمشاركة في هذا المسلسل، خلصة أنه أول تجربة لي في مجال التمثيل وسيكون مع مجموعة متميزة من الفنانين، وانتهيت حتى الآن من 50% من مشاهدي في العمل".







وتدور أحداث المسلسل فى إطار رومانسي اجتماعي، إذ أن المسلسل يتضمن 3 خطوط درامية، لكل منها شخصية توضح وتفسر الأزمات الاجتماعية والحب بطريقتها الخاصة، ويطرح تساؤلات عدة حول طبيعة العلاقات العاطفية وطُرُق الاختيار في الحب، ما بين المشاعر والأحاسيس والقواعد في التفكير.







مسلسل "إطمني" من نوعية أعمال الـ60 حلقة، ويشارك في بطولته يسرا اللوزى، أحمد حاتم، أنوشكا، شيرين، محمد علاء، سامح الصريطى، أحمد فؤاد سليم وعدد آخر من الفنانين.