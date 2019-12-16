Advertisements
Advertisements
Advertisements

رندا عبدالسلام تنتهي من تصوير 50% من مشاهدها في "اطمني" (صور)

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 11:50 ص
Advertisements
راندا عبدالسلام
راندا عبدالسلام
محمود حنفي
Advertisements
انتهت الفنانة رندا عبدالسلام، من تصوير نصف مشاهدها فى مسلسل "إطمني" تأليف أحمد صبحى، وإخراج أحمد يسري، والمقرر عرضه خلال شهر يناير المقبل.

وقالت رندا، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني": "أقدم خلال العمل شخصية (نجوى) وهي سيدة شريرة تعمل في النصب على رجال الأعمال، وتتلقى جزاء صعب في النهاية".

وأضافت: "سعيدة أن بالمشاركة في هذا المسلسل، خلصة أنه أول تجربة لي في مجال التمثيل وسيكون مع مجموعة متميزة من الفنانين، وانتهيت حتى الآن من 50% من مشاهدي في العمل".

وتدور أحداث المسلسل فى إطار رومانسي اجتماعي، إذ أن المسلسل يتضمن 3 خطوط درامية، لكل منها شخصية توضح وتفسر الأزمات الاجتماعية والحب بطريقتها الخاصة، ويطرح تساؤلات عدة حول طبيعة العلاقات العاطفية وطُرُق الاختيار في الحب، ما بين المشاعر والأحاسيس والقواعد في التفكير.

مسلسل "إطمني" من نوعية أعمال الـ60 حلقة، ويشارك في بطولته يسرا اللوزى، أحمد حاتم، أنوشكا، شيرين، محمد علاء، سامح الصريطى، أحمد فؤاد سليم وعدد آخر من الفنانين.
Advertisements

أخبار تهمك

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الزمالك رابط NOW

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. ريال مدريد وأتلتيكو يحددان قرعة دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. صالح جمعة يحذف اسم الأهلي من انستجرام تمهيدا للعب للزمالك

منذ يوم

خبر سار.. وعد جديد من السيسي إلى المصريين

منذ 35 دقيقة

عاجل | "شبح الشتاء".. الأرصاد الجوية تعلن كواليس جديدة بشأن حالة الطقس.. بشرى سارة ومفاجآت (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 13 ساعة

بيضرب المواطنين.. مفاجأة في واقعة التنمر على عامل نظافة بالغربية

منذ ساعة و نصف

بيان هام من الأرصاد بشأن طقس الاثنين

منذ حوالي 5 ساعات

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

الآن

أقوى احتمالات قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم

منذ ساعة

أخبار الأهلي اليوم الأحد.. الخطيب على بعد خطوات من صفقة القرن ونجم القلعة الحمراء في طريقه للزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

السيسي ومنتدى الشباب.. جولة في صحف اليوم الإثنين

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي السابق يطالب نجم الزمالك بتحليل DNA

منذ يوم

عبد الحفيظ يكشف موقف المعارين في يناير

منذ حوالي 7 ساعات

أصعب قرعة لليفربول في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

منذ يوم

مرتضى منصور يصدر قرارًا عاجلاً ضد الأهلي وكهربا

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:34 ص

خبر سار.. وعد جديد من السيسي إلى المصريين

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

01:10 م

السيسي ومنتدى الشباب.. جولة في صحف اليوم الإثنين

08:38 ص

عاجل.. ريال مدريد وأتلتيكو يحددان قرعة دوري أبطال أوروبا

11:25 ص

بيضرب المواطنين.. مفاجأة في واقعة التنمر على عامل نظافة بالغربية

10:36 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status