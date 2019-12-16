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"السيسي": أنا بقول كلام خطير علشان إنسانيتي

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 11:51 ص
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عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
رقية جمال
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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تحدث عن خطورة شبكة التواصل الاجتماعي على الأمن القومي للدول منذ 5 سنوات في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وطالب بوضع ضوابط للتعامل مع المواقع التي تروج للإرهاب سواء بتجنيد الشباب الصغير البريء، أو طرح أفكار وموضوعات تتعلق بالإرهاب، وهذا الأمر لم يخذ بعين الاعتبار، ومازالت وسائل التواصل الاجتماعي تروج للإرهاب، وتسببت في تحويل حياة بعض الدول لخراب ودمار، متسائلًا: "أين القوانين التي تتحكم في هذه التكنولوجية".

وأوضح "السيسي"، خلال كلمته على هامش جلسة "الذكاء الاصطناعي والبشر من المتحكم" ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، اليوم الاثنين، أن مواقع التواصل تستغل من قبل أجهزة مخابراتية لإيذاء الدول التي تخرج عن الصف، معقبًا: "أنا بقول كلام خطير، علشان إنسانيتي أكثر من وظيفتي، ويبقى الوعي أن التقدم بدأ ونتعامل معه وسوف يؤثر فينا ونتأثر به وليس لدينا بديل سوى الوعي بأهمية وخطورة التكنولوجية".. 

ويناقش المنتدى هذا العام قضايا مختلفة منها الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن السينما، وقد أقيمت النسخة الثانية من المنتدى خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، وشارك نحو 5000 شاب من 161 دولة.

هذا وقد استعدت وزارة الداخلية لتأمين ضيوف منتدى شباب العالم، حيث انتشرت كمائن الشرطة الثابتة بمدينة شرم الشيخ، وفي المطار لتأمين الأجواء للمنتدى، وحتى يشعر الحضور بالأمن، فضلا عن انتشار كمائن متحركة على الطرق، مع ازدياد حملات تفتيش السيارات، وانتشار الكلاب البوليسية، وكاميرات المراقبة.

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الكلمات المفتاحية

منتدي العالم مصر مدينة شرم عبدالفتاح السيسي

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