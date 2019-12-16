Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسعار الخضروات اليوم الاثنين 16-12-2019 في سوق العبور.. البطاطس تستقر عند معدلاتها

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 11:29 ص
Advertisements
اسعار الخضروات اليوم
اسعار الخضروات اليوم
Advertisements
اسعار الخضروات اليوم في مصر 

 حافظت اسعار الخضروات اليوم على استقرارها في السوق المحلى خلال تعاملات اليوم الاثنين 16-12-2019، وتشهد اسعار الخضروات حالة من الاستقرار في الاسواق المحلية خلال تعاملات الفترة الحالية في ظا توقعات بارتفاعها تدريجيا مع دخول موسم الشتاء بقوة وننشر فيما يلي اسعار اصناف الخضروات والفاكهة المختلفة في الاسواق اليوم.

اسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور اليوم 

 سجل سعر كيلو البرتقال البلدى نحو 2-5 جنيهات، فيما سجلت أسعار الرمان بين 3-6 جنيهات، وسجل سعر العنب الكرمسن 15 جنيها، بينما سجل سعر العنب الرومى الأحمر 5_7 جنيهات، وسجل سعر البلح الرملى 5-8 جنيهات، بينما سجل سعر البلح السلمى 15 جنيها، واستقر سجل سعر البلح البارحى سجل 20 جنيها، وسجل سعر البلح سمانى 3-5 جنيهات، كما سجل سعر البلح الزغلول 3-7 جنيها، فيما سجل سعر البرتقال السكرى بين 4-5 جنيهات، وسجل سعر البرتقال أبو سرة ليتراوح بين 2.5-4 جنيهات للكيلو، بينما سجل سعر اليوسفى عند 5 جنيها،  وسجلت أسعار الجوافة بين 2_4 جنيهات، بينما سجل سعر الرمان 5 جنيهات، وسجل سعر كيلو البلح 8 جنيهات، فيما سجل سعر كيلو القشطة 80 جنيها.

اسعار الخضروات اليوم
اسعار الخضروات اليوم

 اسعار الخضروات اليوم في سوق العبور 16-12-2019
استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 1.5-3.5 جنيه، سجلت أسعار البطاطس بين 3-6.5 جنيه، فيما انخفضت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 4-6 مقابل 5-7جنيهات، وسعر كيلو البصل 5-7 جنيهات، فيما سجلت أسعار الباذنجان البلدى بين 2-3 جنيهات، والباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 2-3 جنيهات، بينما تراوح سعر الكوسة 5-8جنيهات للكيلو، وتراوح سعر كيلو البامية ما بين 15-20 جنبها، والخيار ما بين 3 – 6 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 7-11 جنيها، والملوخية بين 2-3 جنيهات، البسلة من 14-20 جنيها، وسجل سعر الخيار الصوب من 4 – 7 جنيها، فيما سجل سعر الجزر ما بين 3 – 7 جنيه، وسجل سعر كيلو الليمون البلدى من 7 - 11 جنيهاً.

وكانت اسعار الطماطم شهدت حالة من الارتفاع خلال الفترة القليلة الماضية حيث وصل السعر إلى نحو 7 جنيهات للكيلو لتعاود الانخفاض فيما بعد مسجلة مستويات 3 جنيهات للكيلو.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

اسعار الخضروات اليوم في مصر اسعار الخضروات اليوم في الاسواق اسعار الخضروات اليوم اسعار الخضروات الان اسعار الخضار والفاكهة

أخبار تهمك

السيسي ومنتدى الشباب.. جولة في صحف اليوم الإثنين

منذ حوالي 4 ساعات

بيضرب المواطنين.. مفاجأة في واقعة التنمر على عامل نظافة بالغربية

منذ ساعة و نصف

خبر سار.. وعد جديد من السيسي إلى المصريين

منذ 34 دقيقة

أخبار الأهلي اليوم الأحد.. الخطيب على بعد خطوات من صفقة القرن ونجم القلعة الحمراء في طريقه للزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

مرتضى منصور يصدر قرارًا عاجلاً ضد الأهلي وكهربا

منذ حوالي 11 ساعة

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الزمالك رابط NOW

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل | "شبح الشتاء".. الأرصاد الجوية تعلن كواليس جديدة بشأن حالة الطقس.. بشرى سارة ومفاجآت (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 13 ساعة

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

الآن

أصعب قرعة لليفربول في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و نصف

أقوى احتمالات قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم

منذ ساعة

عبد الحفيظ يكشف موقف المعارين في يناير

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. صالح جمعة يحذف اسم الأهلي من انستجرام تمهيدا للعب للزمالك

منذ يوم

عاجل.. ريال مدريد وأتلتيكو يحددان قرعة دوري أبطال أوروبا

منذ 43 دقيقة

بيان هام من الأرصاد بشأن طقس الاثنين

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي السابق يطالب نجم الزمالك بتحليل DNA

منذ يوم

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:34 ص

خبر سار.. وعد جديد من السيسي إلى المصريين

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

01:10 م

السيسي ومنتدى الشباب.. جولة في صحف اليوم الإثنين

08:38 ص

عاجل.. ريال مدريد وأتلتيكو يحددان قرعة دوري أبطال أوروبا

11:25 ص

بيضرب المواطنين.. مفاجأة في واقعة التنمر على عامل نظافة بالغربية

10:36 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status