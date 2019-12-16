أسعار الخضروات اليوم الاثنين 16-12-2019 في سوق العبور.. البطاطس تستقر عند معدلاتها

اسعار الخضروات اليوم في مصر





حافظت اسعار الخضروات اليوم على استقرارها في السوق المحلى خلال تعاملات اليوم الاثنين 16-12-2019، وتشهد اسعار الخضروات حالة من الاستقرار في الاسواق المحلية خلال تعاملات الفترة الحالية في ظا توقعات بارتفاعها تدريجيا مع دخول موسم الشتاء بقوة وننشر فيما يلي اسعار اصناف الخضروات والفاكهة المختلفة في الاسواق اليوم.





اسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور اليوم





سجل سعر كيلو البرتقال البلدى نحو 2-5 جنيهات، فيما سجلت أسعار الرمان بين 3-6 جنيهات، وسجل سعر العنب الكرمسن 15 جنيها، بينما سجل سعر العنب الرومى الأحمر 5_7 جنيهات، وسجل سعر البلح الرملى 5-8 جنيهات، بينما سجل سعر البلح السلمى 15 جنيها، واستقر سجل سعر البلح البارحى سجل 20 جنيها، وسجل سعر البلح سمانى 3-5 جنيهات، كما سجل سعر البلح الزغلول 3-7 جنيها، فيما سجل سعر البرتقال السكرى بين 4-5 جنيهات، وسجل سعر البرتقال أبو سرة ليتراوح بين 2.5-4 جنيهات للكيلو، بينما سجل سعر اليوسفى عند 5 جنيها، وسجلت أسعار الجوافة بين 2_4 جنيهات، بينما سجل سعر الرمان 5 جنيهات، وسجل سعر كيلو البلح 8 جنيهات، فيما سجل سعر كيلو القشطة 80 جنيها.



