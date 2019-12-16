تحذير مهم من السيسي للمصريين.. ورسالة إلى النشطاء



وأشار السيسي، خلال كلمته بجلسة "الذكاء الاصطناعي والبشر: من المتحكم" ضمن فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم، اليوم الإثنين، إلى أن العالم يقفز للأمام، ولا يوجد وقت للتناحر، ويجب التحرك بشكل يساعدنا على أن نلحق بهذا الركب، وإلا سيزداد تخلفنا، ولن يمكن تعويض ذلك التأخر.





وتساءل: هل لدينا وقتا ومواردا لاستيعاب التكنولوجيا، أم سنضيع مزيدا من الفرص، موجها رسالة إلى الإعلام والمثقفين والناشطين والسياسيين، قائلا: "شوفوا الدنيا بتعمل إيه وتتحرك إزاي، وإحنا هنا أو في دول مماثلة لنا بنعمل إيه وبنضيع بلادنا في إيه".



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر سعت إلى ميكنة كل الخدمات والبيانات في مصر لمواكبة العصر الحديث رغم التكلفة، وهو ما ساعد مصر على تنقية البطاقات التموينية في منظومة التموين بمصر، حيث تم تصويب الدعم المقدم للمواطنين، فتم إزالة 2 مليون بطاقة مكررة.