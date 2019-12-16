الأرصاد تُعلن موعد بدء فصل الشتاء رسميا (فيديو)

أعلنت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد في الأرصاد الجوية، عن موعد بدء فصل الشتاء رسميا، مشيرة إلى أنه سيبدأ الأسبوع المقبل، وتحديدا يوم 23 ديسمبر.





وأشارت شاكر، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد"، اليوم الاثنين 16/12/2019، إلى أن الأمطار تنحصر على السواحل الشمالية، وحركة الرياح تهدأ نسبيا.









ومن جهته، أوضح الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات، بهيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم يشهد حالة من الاستقرار بعد يوم مليئ بالتقلبات الجوية.

وقال شاهين، في مداخلة للتليفزيون المصري اليوم، أن درجات الحرارة ترتفع بمعدل 3 درجات لتصل الحرارة بالقاهرة لـ20 درجة، أي حول معدلها الطبيعي في مثل هذا التوقيت من العام

وحذر المواطنين من تحفيف الملابس وارتداء الملابس الثقيلة تجنبا للتعرض للبرد في ظل برودة الطقس في ساعات الليل المتأخرة.



