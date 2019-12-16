السيسي: الذكاء الاصطناعي قادم لا محالة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الذكاء الاصطناعي قادم لا محالة، ولا بد أن نكون مستعدين لما هو قادم، حتى لا يؤثر علينا سلبًا، مشيرًا إلى أن العلماء لهم عقول باهرة رائعة، والسياسيين يستخدمونها لصالح البلاد، والقوانين تفرض لخدمة الامن القومي للمتقدم المتطور، الضعيف المتأخر يخلي باله لأنه ممكن يضيع".



وأوضح السيسي، خلال كلمته على هامش جلسة "الذكاء الاصطناعي والبشر من المتحكم" ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، اليوم الإثنين، أن القرار النهائي يرجع للقيادة السياسية في تطبيق الذكاء الاصطناعي؛ لخدمة مصالح الدول التي تقوم بإنتاج هذه العلوم والتكنولوجية، مشددًا على أن القوانين دائمًا خاضعة للأمن القومي ورؤى القيادة السياسية العليا التي حصلت على هذه التكنولوجية.



ويناقش المنتدى هذا العام قضايا مختلفة منها الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن السينما، وقد أقيمت النسخة الثانية من المنتدى خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، وشارك نحو 5000 شاب من 161 دولة.



هذا وقد استعدت وزارة الداخلية لتأمين ضيوف منتدى شباب العالم، حيث انتشرت كمائن الشرطة الثابتة بمدينة شرم الشيخ، وفي المطار لتأمين الأجواء للمنتدى، وحتى يشعر الحضور بالأمن، فضلا عن انتشار كمائن متحركة على الطرق، مع ازدياد حملات تفتيش السيارات، وانتشار الكلاب البوليسية، وكاميرات المراقبة.

