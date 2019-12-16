ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت خلال التعاملات الصباحية





بورصة الكويت





إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.05% رابحا 3.040 نقطة ليصل إلى مستوى 6159.02 نقطة مدفوع بصعود قطاع البنوك ، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.03% رابحاً 2.300 نقطة ليصل إلى مستوى 6827.71 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.11% رابحاً 5.380 نقطة ليصل إلى مستوى 4833.04 نقطة ، وجرى التداول ببورصة الكويت على عدد 90.5 مليون سهم بقيمة 20 مليون دينار كويتى عبر 3859 صفقة.





وعن القطاعات المتداولة ببورصة الكويت اليوم فقد ارتفع 5 قطاعات جاء على رأسها قطاع العقار بنسبة 0.65%، أعقبه قطاعى الاتصالات والتأمين بنسبة 0.10%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.06%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.03%، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.63%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.54%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.12%.





وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً ببورصة الكويت اليوم ، فقد جاء سهم "شركة التجارة والاستثمار العقارى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 21%، تلاه شركة اكتتاب القابضة بنسبة 8.78%، ثم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 8%، فيما تصدر سهم "مجموعة الرأى الإعلامية القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.53% ثم شركة بيت الطاقة القابضة بنسبة 6.79%، ثم شركة الديرة القابضة بنسبة 5.71%