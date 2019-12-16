Advertisements
Advertisements
Advertisements

تحديث جديد لـ "واتس آب - WhatsApp" يضيف خمس ميزات جديدة للتطبيق

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 11:39 ص
Advertisements
واتس آب - WhatsApp
واتس آب - WhatsApp
Advertisements
يحصل تطبيق "واتس آب - WhatsApp" باستمرار على ميزات ووظائف جديدة إلى نظامه الأساسي، والآن أضافت الشركة مجموعة من الميزات الجديدة إلى التطبيق الخاص بمنصة أندرويد وتطبيقات الأعمال، ولا يقوم التحديث الجديد فقط بإجراء تغييرات على الوضع المظلم، والذي كان قيد التطوير لفترة طويلة الآن، ولكن أيضًا يجلب إصلاحات الأخطاء إلى التطبيق.

إصلاحات الأخطاء
قام WhatsApp بإصلاح الأخطاء في تطبيقه التجريبي لنظام الأندرويد، وفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo، فإن الإصدار التجريبي 2.19.365 من تطبيق WhatsApp على أندرويد قد جلب عددًا من الأخطاء إلى التطبيق، حيث تسبب أحدها في تعطل التطبيق بعد شاشة البداية، وقامت الشركة المملوكة لـ Facebook بحل هذه المشكلة في الإصدار التجريبي 2.19.366.

رموز تعبيرية جديدة
أضافت الشركة أيضًا ستة رموز تعبيرية تظهر رجلاً وامرأة على كرسي متحرك وتستخدم عصا للمشي. 

خلفية الشاشة
يمكن لمستخدمي WhatsApp تغيير خلفية الشاشة في تطبيق أندرويد الخاصة بهم من خلال زيارة إعدادات الدردشة الآن، الآن في تطبيقها التجريبي، نقلت الشركة هذه الميزة إلى إعداد فرعي مختلف للشاشة ضمن قسم إعدادات الدردشة، مما يجعل التمييز أكثر وضوحًا.

Dark Theme
بالإضافة إلى التغييرات المذكورة أعلاه ، قام WhatsApp أيضًا بإجراء تغييرات على الوضع المظلم للتطبيق، والذي لا يزال قيد التطوير، حيث أضافت الشركة خيار Theme جديد ضمن الإعداد الفرعي للعرض ضمن إعدادات الدردشات، يكمن خيار Theme فوق خيار "ورق الحائط" ، الذي تحدثت عنه سابقًا، سيتيح هذا الخيار للمستخدمين تعيين Theme التطبيق الخاصة بهم والتي تتضمن حتى الآن ثلاثة خيارات - الضوء والظلام وافتراض النظام (للهواتف التي تعمل على Android 10).

ولم يكشف تطبيق المراسلة الاجتماعية الشهير عن موعد طرح ميزة Dark Theme في تطبيقات Android أو iOS.

الإصدار التجريبي من WhatsApp Business لنظام أندريود
أضاف WhatsApp ميزة جديدة للبطاقات إلى تطبيق الإصدار التجريبي من Business على Android، وهو متوفر مع إصدار التحديث التجريبي 2.19.131، وتخطط الشركة لإضافة ثلاث بطاقات جديدة ضمن القسم الرئيسي من التطبيق، والتي تمت إضافتها في النسخة التجريبية 2.19.117، وتحتوي هذه البطاقات، حسب موقع المدونة، على إشعار بالمعلومات حول الإعدادات التي يمكن للمستخدمين تكوينها في حساب WhatsApp Business الخاص بهم، بينما تسمح البطاقة الأولى للمستخدمين بإدارة رسائلهم المرسلة، وتسمح البطاقة الثانية للمستخدمين بإدارة ملفاتهم الشخصية. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

واتس آب مزايا واتس آب الجديدة دارك مود تحديث واتساب الجديد الوضع المظلم أندرويد WhatsApp

أخبار تهمك

أخبار الأهلي اليوم الأحد.. الخطيب على بعد خطوات من صفقة القرن ونجم القلعة الحمراء في طريقه للزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عبد الحفيظ يكشف موقف المعارين في يناير

منذ حوالي 7 ساعات

السيسي ومنتدى الشباب.. جولة في صحف اليوم الإثنين

منذ حوالي 3 ساعات

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

منذ يوم

أقوى احتمالات قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم

منذ ساعة

بيان هام من الأرصاد بشأن طقس الاثنين

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الزمالك رابط NOW

منذ حوالي 15 ساعة

مرتضى منصور يصدر قرارًا عاجلاً ضد الأهلي وكهربا

منذ حوالي 11 ساعة

أصعب قرعة لليفربول في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و نصف

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

الآن

يلا شووت مشاهدة الزمالك وطلاع الجيش بث مباشر NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الزمالكNOW

منذ حوالي 15 ساعة

خبر سار.. وعد جديد من السيسي إلى المصريين

منذ نصف ساعة

عاجل | "شبح الشتاء".. الأرصاد الجوية تعلن كواليس جديدة بشأن حالة الطقس.. بشرى سارة ومفاجآت (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. ريال مدريد وأتلتيكو يحددان قرعة دوري أبطال أوروبا

منذ 41 دقيقة

بيضرب المواطنين.. مفاجأة في واقعة التنمر على عامل نظافة بالغربية

منذ ساعة و نصف

عاجل.. صالح جمعة يحذف اسم الأهلي من انستجرام تمهيدا للعب للزمالك

منذ يوم

موضوعات متعلقة

واتساب يختبر ميزة جديدة تسمح بقراءة الرسائل والرد عليها دون فتحها

قريبا.. جوجل ستضيف خاصية "Dark Mode" لمتصفح كروم على macOS

تطبيق "Google Keep Notes" يحصل على تحديث جديد.. اكتشف مزاياه

بالخطوات.. طريقة إنشاء ملصقات واتس آب خاصة بك وإضافتها للتطبيق

بعد أشهر من التسريبات.. واتسآب يفاجئ الجميع ويتخلى عن إضافة الوضع المظلم لنظام أندرويد

بالخطوات.. طريقة فتح تطبيق "واتس اب" عن طريق بصمة الإصبع على نظام أندرويد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:34 ص

خبر سار.. وعد جديد من السيسي إلى المصريين

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

01:10 م

السيسي ومنتدى الشباب.. جولة في صحف اليوم الإثنين

08:38 ص

عاجل.. ريال مدريد وأتلتيكو يحددان قرعة دوري أبطال أوروبا

11:25 ص

بيضرب المواطنين.. مفاجأة في واقعة التنمر على عامل نظافة بالغربية

10:36 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status