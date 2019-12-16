تحديث جديد لـ "واتس آب - WhatsApp" يضيف خمس ميزات جديدة للتطبيق

يحصل تطبيق "واتس آب - WhatsApp" باستمرار على ميزات ووظائف جديدة إلى نظامه الأساسي، والآن أضافت الشركة مجموعة من الميزات الجديدة إلى التطبيق الخاص بمنصة أندرويد وتطبيقات الأعمال، ولا يقوم التحديث الجديد فقط بإجراء تغييرات على الوضع المظلم، والذي كان قيد التطوير لفترة طويلة الآن، ولكن أيضًا يجلب إصلاحات الأخطاء إلى التطبيق.





إصلاحات الأخطاء

قام WhatsApp بإصلاح الأخطاء في تطبيقه التجريبي لنظام الأندرويد، وفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo، فإن الإصدار التجريبي 2.19.365 من تطبيق WhatsApp على أندرويد قد جلب عددًا من الأخطاء إلى التطبيق، حيث تسبب أحدها في تعطل التطبيق بعد شاشة البداية، وقامت الشركة المملوكة لـ Facebook بحل هذه المشكلة في الإصدار التجريبي 2.19.366.





رموز تعبيرية جديدة

أضافت الشركة أيضًا ستة رموز تعبيرية تظهر رجلاً وامرأة على كرسي متحرك وتستخدم عصا للمشي.





خلفية الشاشة

يمكن لمستخدمي WhatsApp تغيير خلفية الشاشة في تطبيق أندرويد الخاصة بهم من خلال زيارة إعدادات الدردشة الآن، الآن في تطبيقها التجريبي، نقلت الشركة هذه الميزة إلى إعداد فرعي مختلف للشاشة ضمن قسم إعدادات الدردشة، مما يجعل التمييز أكثر وضوحًا.





Dark Theme

بالإضافة إلى التغييرات المذكورة أعلاه ، قام WhatsApp أيضًا بإجراء تغييرات على الوضع المظلم للتطبيق، والذي لا يزال قيد التطوير، حيث أضافت الشركة خيار Theme جديد ضمن الإعداد الفرعي للعرض ضمن إعدادات الدردشات، يكمن خيار Theme فوق خيار "ورق الحائط" ، الذي تحدثت عنه سابقًا، سيتيح هذا الخيار للمستخدمين تعيين Theme التطبيق الخاصة بهم والتي تتضمن حتى الآن ثلاثة خيارات - الضوء والظلام وافتراض النظام (للهواتف التي تعمل على Android 10).





ولم يكشف تطبيق المراسلة الاجتماعية الشهير عن موعد طرح ميزة Dark Theme في تطبيقات Android أو iOS.





الإصدار التجريبي من WhatsApp Business لنظام أندريود

أضاف WhatsApp ميزة جديدة للبطاقات إلى تطبيق الإصدار التجريبي من Business على Android، وهو متوفر مع إصدار التحديث التجريبي 2.19.131، وتخطط الشركة لإضافة ثلاث بطاقات جديدة ضمن القسم الرئيسي من التطبيق، والتي تمت إضافتها في النسخة التجريبية 2.19.117، وتحتوي هذه البطاقات، حسب موقع المدونة، على إشعار بالمعلومات حول الإعدادات التي يمكن للمستخدمين تكوينها في حساب WhatsApp Business الخاص بهم، بينما تسمح البطاقة الأولى للمستخدمين بإدارة رسائلهم المرسلة، وتسمح البطاقة الثانية للمستخدمين بإدارة ملفاتهم الشخصية.