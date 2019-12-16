أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين

يواصل تميم بن حمد سياسته الدنيئة والعدائية تجاه الشرق الأوسط بأكمله، فقد تعهد بن حمد بدعم عناصر حزب الله الإرهابية بعد موجة من التظاهرات الضخمة في لبنان الرافضة باستمرار سيطرة الميليشيات الإيرانية على بلادهم والمتمثلة في حزب الله.



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