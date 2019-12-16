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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 11:40 ص
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الاثنين 16/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
 

أخبار عاجلة الآن || تميم بن حمد يتعهد بدعم حزب الله

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين
يواصل تميم بن حمد سياسته الدنيئة والعدائية تجاه الشرق الأوسط بأكمله، فقد تعهد بن حمد بدعم عناصر حزب الله الإرهابية بعد موجة من التظاهرات الضخمة في لبنان الرافضة باستمرار سيطرة الميليشيات الإيرانية على بلادهم والمتمثلة في حزب الله.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || العمال بفرنسا يهددون بمزيد من الاحتجاجات
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين
أعلنت أربعة فروع في الاتحاد العام للعمال بفرنسا، صباح اليوم الاثنين، أنها ستصعد الاحتجاجات إذا لم تسحب الحكومة اقتراحها لإصلاح نظام المعاشات هذا الأسبوع.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || تأجيل الاستشارات النيابية في لبنان 
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين
أفادت قناة سكاي نيوز عربية، صباح اليوم الإثنين، بأن الرئاسة اللبنانية، قررت تأجيل الاستشارات النيابية لاختيار رئيس الوزراء الجديد.
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لبنان حزب الله تميم بن حمد الاستشارات النيبابية في لبنان اختيار رئيس الوزراء

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