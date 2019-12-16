"بنصور في التلج".. منى هلا تكشف صعوبات مهنة التمثيل

أعربت الفنانة منى هلا،عن استيائها من الفنانين الذين يرفضون عمل أولادهم في مهنة التمثيل، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث نشرت مني مقطع فيديو لها أثناء تصويرها أحد مشاهد مسلسلها الجديد "ليالي الشمال" بالسويد، وعلقت على الفيديو قائلة:"احنا بنصور فى درجات حرارة لا انسانية بالمرة الساعة أربعة الفجر بملابس سهرة فى السويد،اللى فاكر إن التمثيل مهنة سهلة بسبب تصريحات بعض الناس أو تصرفاتهم اللى بتبين ساعات إن دى مهنة دلع يا ريت تراجع نفسك".



وتابعت مني قائلة :"احنا بنقعد فترات كبيرة من غير نوم و بنصور أحيانًا فى ظروف لا إنسانية زي البرد القارس بملابس صيفية أو الحر الشديد بملابس شتوية، بس عشان يطلع مشهد ثوانى على الشاشة ".



وأضافت مني قائلة :" هى مهنة شقاء و تعب بس دي مهنتي اللي بحبها و فخورة بيها و حقيقي محظوظة إنى اشتغلت فيها من الصغر، و بحزن لما بلاقي تصريحات من فنانين إنهم مبيحترموش مهنتهم أو إنهم مش عاوزين بناتهم أو ستاتهم يبقوا فنانات على أساس إنها مهنة مش كويسة، عيب عليكم تبقوا بتشتغلوا فى الفن و دى وجهه نظركم عنه و عن الستات اللي بتشتغل معاكم، اللي مش مقدر الفن و الفنانات الستات تحديدًا أو شايفها مهنة مش كويسة ببساطة ممكن يعتزل و يسيب المهنة للي بيحبها و يقدرها و بلاش ازدواجية، خصوصًا إن الفن و تحديدًا فى مصر طلع على أكتاف المنتجات الستات اللي فضلوا بيدعموا الصناعة لغاية آخر نفس و لحد دلوقتي بصراحة بشوف إن الداعم الحقيقى للصناعة هما الستات".



ومسلسل "ليالي الشمال"، يتحدث عن معاناة اللاجئين، ويشارك به عدد كبير من النجوم منهم مني هلا، باسم مغنية، فراس إبراهيم، مازن معظم، زيد السيد، ليث مفتي، سوزان نجم الدين.





