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قرعة دوري أبطال أوروبا .. مواجهة صعبة لمحمد صلاح وليفربول

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 01:21 م
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محمد صلاح
محمد صلاح
الفجر الرياضي
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أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا لدور الـ16 عن مواجهة نارية لنادي ليفربول الإنجليزي المحترف به محمد صلاح حيث يواجه فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في ثمن النهائي

 

وقسمت الأندية المتأهلة لدور الـ ما بين 8 في التصنيف أو المركز الأول ومثلهم في التصنيف الثاني بحيث يتواجهون معًا بشرط ألا يمكن لفريقين من نفس الدولة أو نفس المجموعة أن يلعبا معًا علماً أن أصحاب المركز الأول سيواجهون أصحاب المركز الثاني.

 

تصنيف قرعة دوري أبطال أوروبا

 

المركز الأول: ليفربول الإنجليزي – مانشستر سيتي الإنجليزي – باريس سان جيرمان الفرنسي – يوفنتوس الإيطالي – برشلونة الإسباني – فالنسيا الإسباني – لايبزيج الألماني – بايرن ميونيخ الألماني

 

المركز الثاني: توتنهام الإنجليزي – تشيلسي الإنجليزي – بوروسيا دورتموند الألماني – نابولي الإيطالي – أتلتيكو مدريد الإسباني – ليون الفرنسي – ريال مدريد الإسباني – أتالانتا الإيطالي


 

 

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