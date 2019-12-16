مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.71% مع بداية تعاملات اليوم

إستهل سوق دبى المالى، تعاملات جلسة اليوم الاثنين،علي ارتفاع ،وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق بنسبة 0.71% رابحا 19.50 نقطة ليصل إلى مستوى 2746.84 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والعقارات ، وبلغت أحجام التداول ب سوق دبى المالى 245.4 مليون سهم محققة ما قيمته 164.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 1203 صفقة لعدد 26 سهما، وارتفع 16 سهما، وانخفضت 6 أسهم، واستقرت 4 أسهم.

وارتفعت 5 قطاعات بسوق دبي المالي ، على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.61%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.69%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.63%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.42%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 4.85%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.42%.

وعن الأسهم الأكثر ارتفاعا وإنخفاضاً بسوق بي المالي ، تصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 10.95%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 3.23%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دى إكس بى انترتيمنتس بنسبة 5.26%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 5%.