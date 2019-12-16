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مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.71% مع بداية تعاملات اليوم

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 11:33 ص
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سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
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سوق دبى المالى

إستهل سوق دبى المالى، تعاملات جلسة اليوم الاثنين،علي ارتفاع ،وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق بنسبة 0.71% رابحا 19.50 نقطة ليصل إلى مستوى 2746.84 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والعقارات ،وبلغت أحجام التداول بسوق دبى المالى 245.4 مليون سهم محققة ما قيمته 164.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 1203 صفقة لعدد 26 سهما، وارتفع 16 سهما، وانخفضت 6 أسهم، واستقرت 4 أسهم.
 
وارتفعت 5 قطاعات بسوق دبي المالي ، على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.61%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.69%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.63%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.42%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 4.85%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.42%.
 
وعن الأسهم الأكثر ارتفاعا وإنخفاضاً بسوق بي المالي ، تصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 10.95%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 3.23%،  فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دى إكس بى انترتيمنتس بنسبة 5.26%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 5%.
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