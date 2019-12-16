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خبر سار.. وعد جديد من السيسي إلى المصريين

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 11:34 ص
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عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
رقية جمال
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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن جلسة الذكاء الاصطناعي فرصة؛ لاستدعاء موضوعات جامعة وهامة تتعلق بمستقبل بلدنا وشبابنا، وهو موضوع هام لشباب العالم أجمع؛ لكونهم هما من سيتعاملون مع الذكاء الاصطناعي.

وأوضح "السيسي"، خلال كلمته على هامش جلسة "الذكاء الاصطناعي والبشر من المتحكم" ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، اليوم الاثنين، أن كثير من الدول كان لها مشاركة في الثورة الصناعية الأولى والثانية والثالثة والرابعة، ولو فاتنا أن نشارك في الثورات الصناعية السابقة، فنحن بحاجة في مصر والعديد من دول إفريقيا للمشاركة في هذه الثروة الصناعية، وميفوتناش هذه الفرصة. 

وأكد أن الذكاء الاصطناعي علم جديد سيترتب عليه مهن جديدة تحل محل مهن قائمة، معقبًا: "في مهن هتظهر ومهن هتختفي"، وفي مصر بدأنا نتحرك في هذا المجال، واعدا بافتتاح جيل جديد من الجامعات بها جميع العلوم الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

ويناقش المنتدى هذا العام قضايا مختلفة منها الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن السينما، وقد أقيمت النسخة الثانية من المنتدى خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، وشارك نحو 5000 شاب من 161 دولة.

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الكلمات المفتاحية

منتدي العالم مصر مدينة شرم شرم الشيخ

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