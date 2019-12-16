"السيسي" يعلن موعد انتقال الحكومة للعاصمة الجديدة



وأعلن أن الحكومة ستنتقل إلى العاصمة الجديدة مع منتصف العام المقبل، وسيكون مطبق بها أحدث تكنولوجيا، منوها بأنه لا يقصد بالفساد الفساد المالي، وإنما فساد في الأداء.



وأشار "السيسي"، خلال كلمته بجلسة "الذكاء الاصطناعي والبشر: من المتحكم" ضمن فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم، اليوم الإثنين، إلى أن الميكنة فرصة عظيمة لتجاوز الخطأ البشري، كما أنه ينعدم معه الفساد، ويوفر الوقت، منوهًا بأن مصر تطبق عملية واسعة للإصلاح الإداري.