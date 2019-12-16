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"السيسي" يعلن موعد انتقال الحكومة للعاصمة الجديدة

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 11:34 ص
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الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
هدى عبدالرازق
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تستعد لافتتاح جامعات متخصصة في التكنولوجيا الحديثة لتواكب العصر، مؤكدا أن مصر حريصة على إجراء توأمة مع أحدث جامعات العالم للاستفادة من أحدث التكنولوجيا.

وأشار "السيسي"، خلال كلمته بجلسة "الذكاء الاصطناعي والبشر: من المتحكم" ضمن فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم، اليوم الإثنين، إلى أن الميكنة فرصة عظيمة لتجاوز الخطأ البشري، كما أنه ينعدم معه الفساد، ويوفر الوقت، منوهًا بأن مصر تطبق عملية واسعة للإصلاح الإداري.

وأعلن أن الحكومة ستنتقل إلى العاصمة الجديدة مع منتصف العام المقبل، وسيكون مطبق بها أحدث تكنولوجيا، منوها بأنه لا يقصد بالفساد الفساد المالي، وإنما فساد في الأداء.
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