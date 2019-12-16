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من سوريا.. منة فضالي بإطلالة صباحية جديدة على إنستجرام

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 11:31 ص
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منة فضالي
منة فضالي
رانيا ماهر
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تهتم الفنانة الشابه منة فضالي بمشاركة متابعيها ومحبيها بصور من يومياتها الخاصه والفنيه من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث قامت منة، بنشر صورتان لها، ظهرت مرتدية بنطال رياضي أسود، وسوتشيرت رمادي، وحذاء رياضي أسود، ومكياج خفيف ناسب إطلالتها الصباحية الهادئهة.

وقامت بالتعليق على الصور قائله: "صباح الخير جبل قاسيون بسوريا الحبيبة".

وتتواجد الفنانة منة فضالي، حاليا في دمشق بالعاصمة السورية لتصوير مشاهدها في مسلسلها السوري الجديد "مقابله مع السيد ادم" والذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم.

وتعد هذه التجربه الأولي للفنانه منه فضالي في الدراما السورية، والمسلسل من بطوله غسان مسعود و محمد الأحمد، وتدور أحداثه حول قضيه التجاره بالأعضاء البشرية وتتوالي الاحداث في هذا السياق.

من ناحية آخرى يعد آخر أعمال منة فضالي، هى مشاركتها في بطولة مسلسل "قيد عائلي"، بجانب كوكبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم ميرهان حسين، نضال الشافعي، عزت العلايلي، ميرفت أمين، بوسي، كارولين عزمي، صلاح عبدالله، سيمون، دنيا عبدالعزيز.
والمسلسل من تأليف محمد رجاء، وميشيل نبيل، وهو من إخراج تامر حمزة.

يذكر أن منة فضالي، تشارك حاليا في بطولة فيلم" ماكو"، وهو أول فيلم مصري تدور أحداثة تحت مياه البحر، وأحداثة مستوحاه من قصة حقيقية، وأحداثة مستوحاه من قصة حقيقية عن 8 أشخاص في رحلة في أعماق البحر الأحمر، في مكان مليئ بالزكريات.


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