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أخبار البورصة المصرية .. ارتفاع جميع مؤشرات البورصة بمستهل جلسة الإثنين

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 10:35 ص
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية

إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي إرتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مع أداء باهت للمؤشرات ، وقيم تداول ضعيفة جداً لم تتجاوز 22 مليون جنيه ومع تباين أداء الأسهم بتذبذبات سعرية ضعيفة وإستمرار غياب المحفزات وعدم وجود أي جديد يطراً علي السوق . 


مؤشرات البورصة المصرية

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 13439 نقطة.
وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.04% ليصل مستوى 519 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 1360 نقطة.

أخبار البورصة المصرية يوم الأحد الموافق 15-12-2019

أنهت المؤشرات الرئيسية  للبورصة المصرية جلسة أمس أولى تداولات الأسبوع على تباين ، بعد تحول السبعينى للمنطقة الخضراء بجنى ارباح على الاسهم الصغيرة التى شهدت ارتفاع خلال النصف الأول من الجلسة ، لينهى على تراجع ب 0.37% عند 518.78 نقطة ، بالتباين مع المؤشر الرئيسي الذى انهى على إرتفاع ب 0.56% عند 13433 نقطة .. مع استمرار التراجع فى قيم التداول التى سجلت 193 مليون جنيه ، بحجم تداول 42 مليون سهم ، من خلال 9.501 صفقة ، بالتعامل على 161 ورقة مالية ، ربحت منها 80 ورقة و تراجعت 32 ورقة .. فيما ظلت على ثبات 49 ورقة دون تغيير ، ليتراجع رأس المال السوقى للشركات المقيدة 1.643 مليار جنيه مسجلا 684.818 مليار جنيه.

وأنهت قطاعات السوق بالمنطقة الخضراء بإستثناء 3 قطاعات فقط هى قطاع العقارات ،و قطاع المنتجات المنزلية و الشخصية ،و قطاع الموارد الأساسية ، ليأتى انشط القطاعات من حيث قيم التداولات قطاع البنوك بنحو 51 مليون جنيه ، بالنشاط على سهم التجارى الدولى بـ 50 مليون جنيه لينهى على أرتفاع بـ 0.85 % عند 78.48 جنيه .. يليه قطاع الخدمات المالية بـ 38 مليون جنيه ، بالنشاط على سهم بايونيرز بقيم تداول 14 مليون جنيه بنسبة ارتفاع 3.98% منهيا عند 5.22 جنيه ،ثم يأتى قطاع العقارات بـ 32 مليون جنيه ، بالنشاط على سهم طلعت مصطفى بـ 9 مليون جنيه بنسبة صعود 0.37% منهيا عند 8.15 جنيه .

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