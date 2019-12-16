اسعار العملات اليوم الأحد 16-12-2019 في مصر خلال بداية تعاملات البنوك





اسعار العملات اليوم في مصر





استقرت اسعار العملات اليوم في مصر الإثنين 16-12-2019، وواصلت اسعار العملات العربية والاجنبية استقرارها في البنوك المصرية خلال الفترة الماضية، ويعتبر الدولار من أهم العملات الأجنبية المتداولة في السوق المصري وننشر فيما يلي اخر تحديثات اسعار العملات اليوم في مصر وجاءت على النحو التالي:





تحديثات سعر الدولار في البنوك اليوم

سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 16.08 جنيه للشراء، 16.20 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.08 جنيه للشراء، 16.18 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع، وسجلسعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.09 جنيه للشراء، و 16.19 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك قناة السويس نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.







