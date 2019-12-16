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اسعار العملات اليوم الأحد 16-12-2019 في مصر خلال بداية تعاملات البنوك

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 10:53 ص
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اسعار العملات اليوم في مصر
اسعار العملات اليوم في مصر
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اسعار العملات اليوم في مصر 

استقرت اسعار العملات اليوم في مصر الإثنين 16-12-2019، وواصلت اسعار العملات العربية والاجنبية استقرارها في البنوك المصرية خلال الفترة الماضية، ويعتبر الدولار من أهم العملات الأجنبية المتداولة في السوق المصري وننشر فيما يلي اخر تحديثات اسعار العملات اليوم في مصر وجاءت على النحو التالي:

تحديثات سعر الدولار في البنوك اليوم 
سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 16.08 جنيه للشراء، 16.20 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.08 جنيه للشراء، 16.18 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع، وسجلسعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.09 جنيه للشراء، و 16.19 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك قناة السويس نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.


اسعار العملات اليوم في مصر
اسعار العملات اليوم في مصر

اسعار العملات العربية و الاجنبية اليوم في البنوك اليوم الاثنين 

 سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم نحو 17.8115 جنيهًا للشراء 17.9239 جنيهًا للبيع،.

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر نحو 21.1509 جنيهًا للشراء 21.2759 جنيهًا للبيع.

سجل متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر نحو 16.3156 جنيهًا للشراء 16.4236 جنيهًا للبيع.

سجل متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري نحو 14.7913 جنيهًا للشراء 14.8846 جنيهًا للبيع.

سجل متوسط سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم نحو 2.2839 جنيهًا للشراء 2.3005 جنيهًا للبيع.

سجل متوسط اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم نحو 4.2891 جنيهًا للشراء 4.3160 جنيهًا للبيع

سجل سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم نحو 52.9705 جنيهًا للشراء 53.3174 جنيهًا للبيع.

سجل سعر الدرهم الإماراتى اليوم نحو 4.3788 جنيهًا للشراء 4.4069 جنيهًا للبيع.


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