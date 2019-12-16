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استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي عبر هذا الرابط
الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 10:47 ص
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تقدم "بوابة الفجر الإلكترونية"، لمتابعيها كافة التفاصيل لسهولة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، حيث نقدم لكم رابط موقع المصرية للاتصالات (WE)، لسهولة الاستعلام والسداد.
فاتورة التليفون الأرضي
نقدم لكم أفضل طريقة للدفع والاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، من موقع المصرية للاتصالات "WE"، حيث يمكن للمواطنين الاستعلام عبر الدخول على موقع الشركة المصرية للإتصالات هنا ، ثم إدخال كود المحافظة التابعين لها، وكتابة رقم التليفون وستظهر لك الفاتورة بالكامل.
ويمكن الآن للمصريين الراغبين في الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لسداد الفاتورة بكل سهولة، الدخول على الموقع الرسمي للشركة، لمعرفة المبلغ الذي يمكنهم سداده.
وبعد معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي يسهل سدادها عبر الموقع أيضا، من خلال طريقة مباشرة للسدد، عن طريق اختيار "اختر للسداد" ثم كلمة "ادفع" أعلى الشاشة، ثم تظهر صفحة أخرى لاستكمال عملية الدفع فيتم إضافة البريد الإلكتروني، والضغط على خانة "سدد"، ومن هنا يتم اختيار طريقة الدفع الأفضل لك، سواء بالفيزا أو الماستر كارد.
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