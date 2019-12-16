Advertisements
Advertisements
Advertisements

عصير "الديتوكس".. الحل الأمثل لإنقاص الوزن

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 11:03 ص
Advertisements
عصير الديتوكس
عصير الديتوكس
أية حمروشي
Advertisements
يلجأ عدد كبير من الأشخاص لبعض الأنظمة الغذائية وممارسة تمارين الرياضية بشكل منتظم لحرق الدهون وخسارة الوزن والحصول على جسم مثالي رشيق.

ومن أشهر العصائر التي تساهم في حرق الدهون وخسارة الوزن وإزالة السموم من الجسم عصير "الديتوكس"، وهو عبارة عن 6 أوراق من الملفوف بالإضافة لـ3 حبات جزر وتفاحتين متقطعين وحبة شمندر ونصف حبة ليمون وملعقة صغيرة من جذر الزنجبيل.

يتم إضافة كوبان من الماء في الخلاط مع باقي المكونات وتخلط جيدًا حتي يصبح متجانس ويتم تصفيته جيدًا ويضع حبات من مكعبات الثلج قبل حفظه في عبوه محكمه 

يوضع كوبان من الماء في الخلاط. تضاف كل المكونات الأخرى وتخلط جيدًا حتى تتحول إلى مزيج متجانس وخال من الكتلات.

ويمنع من ذلك الاشخاص الذين يعانون من حرقة أو قرحة المعدة أو من الاضطرابات الكلوية وأولئك الذين يتناولون أدوية مضادة لتجلط الدم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

عصير الديتوكس جسم مثالي انقاص الوزن الشمندر التفاع البندر

أخبار تهمك

عبد الحفيظ يكشف موقف المعارين في يناير

منذ حوالي 6 ساعات

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

الآن

نجم الأهلي السابق يطالب نجم الزمالك بتحليل DNA

منذ يوم

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

منذ يوم

الأهلي يجهز نجمه الأول لموقعة الإسماعيلي

منذ 35 دقيقة

السيسي ومنتدى الشباب.. جولة في صحف اليوم الإثنين

منذ ساعتين و 45 دقيقة

أول تعليق من فايلر عقب الفوز الصعب للأهلي أمام حرس الحدود

منذ حوالي 13 ساعة

بيان هام من الأرصاد بشأن طقس الاثنين

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضى منصور يصدر قرارًا عاجلاً ضد الأهلي وكهربا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. صالح جمعة يحذف اسم الأهلي من انستجرام تمهيدا للعب للزمالك

منذ يوم

تامر حسني خفت من المصريين بسبب أغنية جيل جديد (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الأحد.. الخطيب على بعد خطوات من صفقة القرن ونجم القلعة الحمراء في طريقه للزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

يلا شووت مشاهدة الزمالك وطلاع الجيش بث مباشر NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الزمالكNOW

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل | "شبح الشتاء".. الأرصاد الجوية تعلن كواليس جديدة بشأن حالة الطقس.. بشرى سارة ومفاجآت (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 13 ساعة

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الزمالك رابط NOW

منذ حوالي 14 ساعة

أصعب قرعة لليفربول في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

تعرفي علي فوائد الفجل لانقاص الوزن

تعرفي على أهم المشروبات الصيفية الحارقة للدهون

بدلا من الرجيم.. جرب وصفات "الجريب فروت" لإنقاص الوزن

جربي وصفات "الجريب فروت" للتنحيف وحرق الدهون دون رجيم

تعرفي على استخدامات ماء الخيار لإنقاص الوزن

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:10 م

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

السيسي ومنتدى الشباب.. جولة في صحف اليوم الإثنين

08:38 ص

أصعب قرعة لليفربول في دوري أبطال أوروبا

10:34 ص

مرتضى منصور يصدر قرارًا عاجلاً ضد الأهلي وكهربا

01:12 ص

بيان هام من الأرصاد بشأن طقس الاثنين

06:55 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status