عصير "الديتوكس".. الحل الأمثل لإنقاص الوزن



يتم إضافة كوبان من الماء في الخلاط مع باقي المكونات وتخلط جيدًا حتي يصبح متجانس ويتم تصفيته جيدًا ويضع حبات من مكعبات الثلج قبل حفظه في عبوه محكمه



يوضع كوبان من الماء في الخلاط. تضاف كل المكونات الأخرى وتخلط جيدًا حتى تتحول إلى مزيج متجانس وخال من الكتلات.



ويمنع من ذلك الاشخاص الذين يعانون من حرقة أو قرحة المعدة أو من الاضطرابات الكلوية وأولئك الذين يتناولون أدوية مضادة لتجلط الدم.



يلجأ عدد كبير من الأشخاص لبعض الأنظمة الغذائية وممارسة تمارين الرياضية بشكل منتظم لحرق الدهون وخسارة الوزن والحصول على جسم مثالي رشيق.ومن أشهر العصائر التي تساهم في حرق الدهون وخسارة الوزن وإزالة السموم من الجسم عصير "الديتوكس"، وهو عبارة عن 6 أوراق من الملفوف بالإضافة لـ3 حبات جزر وتفاحتين متقطعين وحبة شمندر ونصف حبة ليمون وملعقة صغيرة من جذر الزنجبيل.