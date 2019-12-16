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مقتل عشرات المسلحين في عملية أمنية بأفغانستان

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 10:53 ص
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القوات الأفغانية
القوات الأفغانية
وكالات
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قتل 68 مسلحا في عملية أمنية، شملت 15 ولاية بأفغانستان، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية.

وقامت القوات الأفغانية، اليوم الإثنين، بعملية أمنية لمكافحة الإرهاب، أسفرت عن مقتل 68 مسلحا وإصابة 20 آخرين، كما ألقت القبض على 25 متشددا.

وشنت وزارة الدفاع الأفغانية، غارة جوية على مواقع المسلحين في قرية سيمناك، بمقاطعة دولتيار، بوسط البلاد، أسفرت عن مقتل 15 متطرفا، بينهم ثلاثة قادة ميدانيين.

وقتل 11 شرطيًا أفغانيًا على الأقل، يوم الجمعة الماضي، في هجوم مسلح لحركة طالبان، كانوا يحرسون نقاط تفتيش في إقليم قندوز شمال البلاد.

 

وتعرض نقطتا تفتيش للهجوم والتدمير في حي الإمام صهيب، حسبما ذكر عضوا مجلس الإقليم مولوي عبد الله ووصفي الله أميري.

 

وأصيب 4 رجال من الشرطة الأفغانية، في الاشتباكات وأن طالبان احتجزت 3 آخرين على الأقل رهائن.

 


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الكلمات المفتاحية

مقتل عشرات المسلحين عملية أمنية افغانستان

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