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17 فبراير.. الحكم على 20 متهما بالسرقة والتزوير بمدينة نصر

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 10:56 ص
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أرشيفية
أرشيفية
مـروة هيـكل
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حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة 17 فبراير المقبل للحكم على 20 متهما بالسرقة بالإكراه وتزوير محررات رسمية بمدينة نصر.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد طه جابر، وعضوية المستشارين جمال السمري ومحمد سامح عبد الخالق ومصطفى أنور مؤمن، وأمانة سر صبحي عبد الحميد ومحمد صابر.

وأوضحت أوراق القضية، أن المتهمين هم: "محمد.ح، حسين. ف، حسام. ا، سامح.م، سيف. ا، محمد. ع، ناصر.ي، أشرف. م، كريم.ص، أحمد. ع، محسن. م، عزت. ر، هبة.د، سامية. ج، رمضان. م، صابر. م، جيهان. أ، ناصر.ي، أيمن.ر، تامر.ح".

وأسندت النيابة للمتهمين من الأول وحتى العاشر، تهمة سرقة المنقولات المبينة وصفًا بالأوراق، والمملوكة للمجني عليه "شادي عبد الله"، ليلًا بالإكراه حال حيازتهم أسلحة نارية.

وكما أسندت النيابة للمتهمين من الحادي عشر حتى الثالث عشر، تهمة إخفاء المسروقات محل الاتهام الأول، المتحصلة من السرقة مع علمهم بذلك.

وأسندت النيابة للمتهمين من الرابع عشر حتى الأخير، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثالث عشر فى تزوير محررات رسمية، وهى 3 تراخيص سيارات بطريق الاصطناع، بأن اتفقوا على إنشائها على غرار المحررات الرسمية، وساعدهم بأن أمدهوم بالبيانات والمعلومات المزورة، فتمت الجريمة بناءً على ذلك.
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