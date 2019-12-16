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مشاهدة مباراة القوة الجوية ومولودية الجزائر بث مباشر 16-12-2019 البطولة العربية للأندية

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 10:49 ص
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بوابة الفجر
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ماتش القوة الجوية ومولودية الجزائر يوم الإثنين 16/12/2019 في كأس محمد الـ6 للأندية الأبطال، حيث ينشد فرقة رياضية الشدة الجوية العراقي لضمان مقعده في الدور 1/4 الختامي لمسابقة كأس محمد الـ6 للأندية الأبطال، ولذا كلما يحل ضيفاً على فرقة رياضية مولودية دولة جمهورية الجزائر الجزائري على أرضية أرض ساحة لعب 5 تموز بالجزائر.

وتُنقل لقاء رياضي القوة الجوية في مواجهة مولودية الجزائر عرض مباشر اليوم عبر النت بواسطة موقعالفجر الرياضي لنقل الماتشات، حيث نقوم باستعراض لكم في ذلك النص ميعاد ماتش القوة الجوية مقابل مولودية الجزائر والقنوات الناقلة للمباراة.

موالي لايف مسابقة الشدة الجوية ومولودية دولة جمهورية الجزائر مباشر، حيث يدخل فرقة رياضية القوة الجوية ماتشه القادمة في مواجهة مضيفه فرقة رياضية مولودية دولة جمهورية الجزائر، وهو لم يعلم طعم الفقدان كليا إلا في ماتش واحدة لاغير ليس إلا من مصدر أجدد 9 ماتشات خاضها أثناء الفترة الفائتة، وفي في بنظير هذا نجح فرقة رياضية الشدة الجوية في تقصي المكسب في 5 ماتشات أخرى، فيما سقط فرقة رياضية الشدة الجوية في فخ التعادل في 3 ماتشات أخرى.
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