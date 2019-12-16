يلا شووت NOW مشاهدة مباراة القوة الجوية ومولودية الجزائر بث مباشر بدون تقطيع كورة اون لاين ماتش القوة الجوية YALLA ON

مشاهدة مباراة القوة الجوية ومولودية الجزائر بث مباشر اليوم 12/16‏/2019 البطولة العربية للأندية، يستضيف ملعب كربلاء مباراة جديدة تجمع بين فريق القوة الجوية ومولودية الجزائر في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات إياب دور الـ 16 من البطولة العربية للأندية.

مشاهدة مباراة القوة الجوية ومولودية الجزائر بث مباشر اليوم 12/16‏/2019 البطولة العربية للأندية، يستضيف ملعب كربلاء مباراة جديدة تجمع بين فريق القوة الجوية ومولودية الجزائر في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات إياب دور الـ 16 من البطولة العربية للأندية.

التقى الفريقان خلال مباراة الذهاب والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، ويخوض فريق القوة الجوية مباراته وليس لديه خيار إلا تحقيق الفوز دون سواه، حتى يضمن بطاقة تأهله إلى الدور التالي من البطولة، أما فريق مولودية الجزائر الذي يسعى أن يحقق نتيجة إيجابية وخاصة أن المباراة تقام على أرضه ووسط جماهيره، ومن المقرر أن الفائز في هذه المباراة سوف يلتقي بفريق الرجاء المغربي في دور ربع نهائي من البطولة العربية للأندية.





أعلنت قرعة دور ربع نهائي من البطولة العربية للأندية عن مواجهة فريق الشباب السعودي أمام الشرطة العراقي، و مباراة الإسماعيلي المصري أمام فريق الاتحاد السكندري، والإتحاد السعودي أمام فريق أولمبيك اسفي المغربي، ومن المتوقع أن تشهد هذه المباراة منافسة قوية من كلا الفريقين الذي يسعى أن يحقق كلاهما نتيجة إيجابية تمكنه من التأهل إلى الدور النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم.