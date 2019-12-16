تفاصيل ذبح شخص على يد آخر في الدقهلية

وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لضباط مركز ميت سلسيل بوصول عادل الجراحي، جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى ميت سلسيل المركزي.



وعلى الفور انتقل الرائد أحمد ثروت رئيس مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وتبين حدوث مشاجرة بين المجني عليه و"اسلام ش. "، بعد مشاداة بينهما.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية، وضبط المتهم والسلاح المستخدم للعرض على النيابة ومباشرة التحقيقات.

لقي شخص مصرعه بعد تلقيه طعنة نافذة في الرقبة في مشاجرة مع شخص آخر، بمدينة ميت سلسيل في محافظة الدقهلية.