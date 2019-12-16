Advertisements
Advertisements
Advertisements

تفاصيل ذبح شخص على يد آخر في الدقهلية

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 10:42 ص
Advertisements
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
لقي شخص مصرعه بعد تلقيه طعنة نافذة في الرقبة في مشاجرة مع شخص آخر، بمدينة ميت سلسيل في محافظة الدقهلية.

وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لضباط مركز ميت سلسيل بوصول عادل الجراحي، جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى ميت سلسيل المركزي.

وعلى الفور انتقل الرائد أحمد ثروت رئيس مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وتبين حدوث مشاجرة بين المجني عليه و"اسلام ش. "، بعد مشاداة بينهما.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية، وضبط المتهم والسلاح المستخدم للعرض على النيابة ومباشرة التحقيقات.
Advertisements

أخبار تهمك

أول تعليق من فايلر عقب الفوز الصعب للأهلي أمام حرس الحدود

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الأهلي السابق يطالب نجم الزمالك بتحليل DNA

منذ يوم

أخبار الأهلي اليوم الأحد.. الخطيب على بعد خطوات من صفقة القرن ونجم القلعة الحمراء في طريقه للزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

يلا شووت مشاهدة الزمالك وطلاع الجيش بث مباشر NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الزمالكNOW

منذ حوالي 14 ساعة

أصعب قرعة لليفربول في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

الآن

عبد الحفيظ يكشف موقف المعارين في يناير

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الزمالك رابط NOW

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل | "شبح الشتاء".. الأرصاد الجوية تعلن كواليس جديدة بشأن حالة الطقس.. بشرى سارة ومفاجآت (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يجهز نجمه الأول لموقعة الإسماعيلي

منذ 39 دقيقة

مرتضى منصور يصدر قرارًا عاجلاً ضد الأهلي وكهربا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. صالح جمعة يحذف اسم الأهلي من انستجرام تمهيدا للعب للزمالك

منذ يوم

تامر حسني خفت من المصريين بسبب أغنية جيل جديد (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

السيسي ومنتدى الشباب.. جولة في صحف اليوم الإثنين

منذ ساعتين و 48 دقيقة

بيان هام من الأرصاد بشأن طقس الاثنين

منذ حوالي 5 ساعات

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:10 م

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

السيسي ومنتدى الشباب.. جولة في صحف اليوم الإثنين

08:38 ص

أصعب قرعة لليفربول في دوري أبطال أوروبا

10:34 ص

مرتضى منصور يصدر قرارًا عاجلاً ضد الأهلي وكهربا

01:12 ص

بيان هام من الأرصاد بشأن طقس الاثنين

06:55 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status