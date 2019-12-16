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الإفتاء: تركنا قائمة "الأكثر تأثرًا بالإرهاب" بسبب الجيش والشرطة

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 10:41 ص
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قوات الجيش المصري
قوات الجيش المصري
محمود الجلاد
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قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، إن جهود الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب والتطرف وتفكيك الخلايا الإرهابية ورصد وإحباط تحركات العناصر الإرهابية؛ أثمرت خروج مصر من قائمة أكثر الدول الأكثر تأثرًا بالإرهاب في العام 2019م، وذلك وفق مؤشر الإرهاب الصادر عن مركز السلام والاقتصاد، وهو أحد المراكز البحثية الكبرى المعنية برصد ومتابعة مؤشرات الإرهاب حول العالم.

وأكد المرصد، أن التقرير الصادر عن أحد أكبر المؤسسات البحثية في العالم يؤكد على نجاح الجهود المصرية خلال السنوات الخمس الماضية في تجفيف منابع الإرهاب والقضاء على العناصر والتنظيمات الإرهابية التي انتشرت في مصر منذ العام 2013، كما أنه يعد شهادة دولية على نجاح العملية الشاملة التي أطلقتها الدولة المصرية في فبراير 2018 في دحر قوى الإرهاب والتطرف في المحافظات الحدودية، كشمال سيناء، كما ظهر أثر العملية على كافة أنحاء البلاد.

وأشار المرصد إلى أن الإرهاب في مصر تراجع بشكل كبير، وانخفضت نسبة ضحايا الإرهاب بنحو 90% مقارنة بعام 2017، الأمر الذي يؤكد أن الجهود الأمنية والعسكرية قد آتت ثمارها، ونجحت في حماية الأرواح والممتلكات، كما أنها قضت على بؤر الإرهاب وأحبطت مخططاته الخبيثة في كافة ربوع الوطن.

وشدد المرصد على ضرورة الاستمرار في المواجهة الأمنية للعناصر والتنظيمات الإرهابية والتكفيرية، والتركيز على أهمية المواجهة والمساندة المجتمعية للجهود والتضحيات التي تقدمها قوات الجيش والشرطة للذود عن الوطن وأبنائه وتطهير أرجائه كافة من العناصر التكفيرية التي تستهدف أمن الوطن والمواطن.

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