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"الأسد" يتهم الولايات المتحدة ببيع النفط المسروق من الحقول السورية إلى تركيا

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 10:39 ص
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سوريا
سوريا
محمد حسين
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أشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سابقًا، إلى أنه على الرغم من انسحاب القوات من سوريا ، ستبقى القوات الأمريكية في الدولة الشرق أوسطية "للحفاظ على النفط" ، مما يسبب ضجة ، لأنه يتعارض مع القوانين الدولية ضد النهب.

 

اتهم الرئيس السوري، بشار الأسد، الولايات المتحدة ببيع النفط الذي سرقته من بلاده إلى أنقرة، ووفقًا له، احتلت عدة آلاف من القوات الأمريكية، بما في ذلك موظفو الشركات الخاصة، في الوقت الحاضر مناطق شاسعة في سوريا.

 

وقال "الأسد": "قبل الأمريكان، في الأيام الأولى استخدم جبهة النصرة هذه الآبار؛ بعد أن جاء داعش وطرد النصرة - أو بالأحرى عندما اندمج مع النصرة وأصبحوا جميعهم داعش، مضيفًا: "كما سرقت وباعت النفط. أين؟ كانت تستخدم لبيعه من خلال تركيا. الآن أمريكا هي التي تسرق النفط وتبيعه إلى تركيا"، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

 

وأضاف الرئيس السوري، أن واشنطن تعتمد على الإرهابيين في سوريا، مشيرًا إلى أن القوات الأمريكية ستغادر البلاد عندما لا يكون هناك أي احتمال لوجود أمريكي بعد تحرير البلاد.

 

ووفقا لـ "الأسد"، هناك ما لا يقل عن عدة آلاف من القوات الأمريكية والمرتزقة القتال في البلاد في الوقت الراهن.

 

وأوضح: "تعتمد الولايات المتحدة بشكل كبير على الشركات العسكرية الخاصة التي تشبه بلاكووتر في هذه الحرب. لذلك حتى لو كان لديهم عدة مئات من الجنود الأمريكيين في سوريا، لا يزال لديهم عدة آلاف - ربما حتى عشرات الآلاف من المدنيين الذين يعملون في هذه الشركات العسكرية الخاصة ويقاتلون في سوريا. لذلك، من الصعب تحديد الرقم الدقيق، لكنه بالتأكيد عدة آلاف من الأشخاص".

 

في الوقت الحالي، لم تعلق السلطات التركية ولا الجيش الأمريكي على بيانه.

 

في أواخر شهر أكتوبر، أصدر الجيش الروسي تقريرًا مفصلًا عن أنشطة تهريب النفط الأمريكية في سوريا، والتي أثبتتها بيانات الاستخبارات الاصطناعية. وفقا لهم، وافق البنتاجون، ووكالة المخابرات المركزية، والمقاولين العسكريين على الانخراط في عمليات تهريب النفط مع الأكراد وشركات النفط التي تسيطر عليها الولايات المتحدة، مما أدى إلى أرباح أكثر من 30 مليون دولار شهريًا.

 

في العام 2011، بلغ إنتاج سوريا من النفط حوالي 375 ألف برميل يوميًا، ومع ذلك، فقد انخفض الإنتاج بشكل كبير منذ ذلك الحين بسبب الحرب الأهلية.

 

أصبح الوضع أسوأ عندما استولت جماعة داعش الإرهابية على جزء من شرق سوريا، حيث يتركز حوالي ثلاثة أرباع احتياطياتها النفطية، باستخدام عائدات بيع النفط لتغذية حملتها. تم استصلاح الأراضي في وقت لاحق من قبل الجيش العربي السوري أو استولى عليها المقاتلون الأكراد الذين تدعمهم الولايات المتحدة.

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الكلمات المفتاحية

سوريا تركيا بشار الأسد ببيع النفط المسروق

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