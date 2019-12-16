حبس مهندس بتهمة قتل زوجته في الشرقية

قررت نيابة منيا القمح العامة، بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الاثنين، حبس مهندس 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بالتسبب بقتل زوجته، والتي عُثر عليها جثة هامدة داخل مسكنها بقرية "ملامس" التابعة لدائرة المركز، فيما أفاد والدها بوفاتها على يد زوجها إثر خلافات زوجية بينهما.



وكان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من "س.ع" مُقيم بقرية "ملامس" التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، بالعثور على نجلته "لمياء" 29 سنة، ربة منزل، جثة هامدة داخل مسكنها بالقرية.



واتهم صاحب البلاغ، زوج نجلته "هاني.ج.م.ع" 35 سنة، مهندس كهرباء، مُقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح، بالتسبب في وفاتها؛ مشيرًا إلى أنه دفعها أرضًا بكل قوته إثر نشوب خلافات زوجية بينهما.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11106 إداري منيا القمح لسنة 2019، وبالعرض على النيابة العامة قررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، فيما توجهت قوة مُكبرة من رجال مباحث المركز إلى محل الواقعة لفحص البلاغ، قبل أن يتم ضبط الزوج المتهم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.