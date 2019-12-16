فيلم تسجيلي عن "الذكاء الاصطناعي" بمنتدى شباب العالم



واستعدت وزارة الداخلية لتأمين ضيوف منتدى شباب العالم، حيث انتشرت كمائن الشرطة الثابتة بمدينة شرم الشيخ، وفي المطار لتأمين الأجواء للمنتدى، وحتى يشعر الحضور بالأمن، فضلا عن انتشار كمائن متحركة على الطرق، مع ازدياد حملات تفتيش السيارات، وانتشار الكلاب البوليسية، وكاميرات المراقبة.

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جلسة "الذكاء الاصطناعي والبشر: من المتحكم" ضمن فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم، اليوم الإثنين، فيلما تسجيليا عن استخدامات الذكاء الاصطناعي، ومدى تدخله وأهميته في حياة البشر.