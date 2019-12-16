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ضبط تشكيل عصابي بحوزته 50 كليو "بانجو" في الشرقية

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 10:39 ص
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أرشيفية
أرشيفية
إسلام علي
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ألقي ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع العاشر من رمضان، القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 أفراد تخصص في الإتجار في المواد المخدرة وضبط بحوزته 50 كليو بانجو، وتم إحالته للنيابة العامة التي قررت حبسهم أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.

البداية عندما وردت معلومات سرية لضباط الإدارة العامة للمخدرات فرع العاشر من رمضان، عن قيام كل من "ف ح ش" 26 سنة عاطل ومقيم تل حوين مركز الزقازيق، وسبق اتهامه في قضيتين سرقة وقتل، وشقيقه "علي" 36 سنة عاطل و"محمد ع ر" 17 سنة عاطل، بالإتجار في المواد المخدرة علي نطاق واسع وخاصة مخدر البانجو بدائرة مركز بلبيس، وتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الشرقية، وتم عمل كمين لهم أسفل كوبري بلبيس العلوي، وضبط بحوزتهم 20 لفافة كبيرة من مخدر البانجو تزن 50 كيلو جرام، ومبلغ مالي وتم التحفظ علي المضبوطات والسيارة التي بحوزتهم، وإحالتهم لنيابة بلبيس العامة.

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