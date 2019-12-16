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هيدي كرم وشقيقتها في صورة نادرة

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 10:39 ص
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بوابة الفجر
سيدة صادق
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شاركت الفنانة هيدي كرم، جمهورها بصورة لها مع شقيقتها من أيام الطفولة وذالك عن طريق حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

كانت الصوره "لهيدي " وشقيقتها من أيام الطفولة تليها صورة لثلاث أطفال وهم ولاد أخت هيدي كرم.

علقت" هيدي "على الصورة بطريقة فكاهية لأختها قائلة : لما أختك الصغيرة حبيبتك تصبح أم لثلاث أطفال, كفاية كدا وحيات أبوكي ما تفحميناش بالرابع " When your littel sweet sister becomes mother to three angels "

حازت الصورة على إعجاب جمهور" هيدي " وقامو بالتعليق قائلين" قمراية، خليها تجيب تاني ولادها ماشالله عسل.

على الجانب الآخر علقت أخت " هيدي" على الصورة قائلة " this caption is killing Me, التعليق دا بيقتلني" ومن ثم ردت" هيدي" على تعليقها قائلة "مجنونة وتعمليها"

يذكر أن" كرم" شاركت في الكثير من الأعمال السينيمائية والدرامية، وقامت بتقديم العديد من البرامج التلفزيونية.
هيدي كرم وشقيقتها في صورة نادرة
هيدي كرم وشقيقتها في صورة نادرة
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